دنیای رنگی را از دید حیوانات ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابتکارعمل که توسط گروهی از محققان دانشگاه اکستر صورت گرفته درحقیقت نوعی نرم افزار است که علاقمندان با استفاده از آن می توانند دنیا را از زاویه رنگی حیوانات ببینند.

در این نرم افزار فهرستی از جانوران مختلف گنجانده شده که کاربر در ابتدا باید حیوان مورد نظرش را از آن انتخاب کند. با توجه به گزینش صورت گرفته، نرم افزار به کاربر توصیه می کند که تنظیمات دوربین را جهت گرفتن تصاویر مختلفی از محیط اطراف چگونه تنظیم کند.

تصویری که بدین ترتیب گرفته شده به رایانه منتقل می شود در ادامه توسط نرم افزار کالیبره شده و طی آن رنگهای تصویر در دو لایه مختلف طبقه بندی می شود.

نسخه خروجی و نهایی تصویری که این نرم افزار ارایه می کند با رنگهایی همراه است که حیوان مورد نظر به همان ترتیب دنیا را می بیند.

این بدان معناست که اگر حیوان برگزیده شده متعلق به پستاندارانی نظیر گربه و سگ باشد، خبری از رنگ قرمز در تصویر نهایی نخواهد بود زیرا تنها انسان و میمونها قادر به دیدن رنگهای آبی، زرد و قرمز هستند.