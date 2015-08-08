مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده، قرار است در برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید فولاد کشور به ۴۰ میلیون تن، آلومنیوم به ۹۰۰ هزار تن و مس به ۴۵۰ هزار تن برسد که به این ترتیب، ۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این پروژههای زیرساختی صورت خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: زیرساخت، چالش شماره یک معدن و صنایع معدنی کشور است و آب در فلات مرکزی ایران به شدت کمیاب است و فراهم آوردن آن، هزینه زیادی میطلبد. از سوی دیگر، رساندن خدمات زیرساختی به معادن به خصوص در حوزه آب، برق و گاز، سرمایهگذاری بسیاری میطلبد و به دلیل اینکه در یافتن معدن و نقطه قرار گرفتن آن، به دلیل خدادادی بودن هیچگونه مکانیابی وجود ندارد اما برای صنایع معدنی میتوان چالشهای مکانیابی را جبران کرد.
وی تصریح کرد: در این میان، برای انتقال زیرساخت، چند مجری مشخص شده و قانونگذار هم تاکید دارد و از محل قانون، انتفاعی که نصیب سازمان میشود، برای فراهم آوردن زیرساختها هزینه خواهیم کرد.
به گفته کرباسیان، وقتی برای احداث صنایع معدنی، زیرساختها را فراهم میکنیم، خود به خود به رفع محرومیت از برخی مناطق نیز اقدام خواهیم کرد. از سوی دیگر، امروز ۸.۵ میلیارد دلار پروژه با بخش خصوصی در حال اجرا داریم و امیدواریم با حضور این بخش، چالشهای کمبود منابع مالی دولت را بتوانیم برطرف کنیم.
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