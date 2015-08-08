  1. سلامت
  2. درمان
۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۵۲

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

تراز منفی بیمارستان ها/ ماجرای حقوق ۱۷ میلیونی پزشکان عمومی

تراز منفی بیمارستان ها/ ماجرای حقوق ۱۷ میلیونی پزشکان عمومی

وزیر بهداشت گفت: با توجه به اینکه طرح تحول نظام سلامت را اجرا کرده ایم و تعرفه ها نیز اصلاح شده است، اما هنوز بیمارستان های کشور تراز منفی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم روز خبرنگار که شب گذشته در محل موزه علوم پزشکی برگزار شد، اظهارداشت: بیمارستان ها هنوز فاصله زیادی تا سودآوری دارند و بخش خصوصی هم باید ترغیب شود که در این بخش مشارکت کند.

وی با عنوان این مطلب که کار وزارت بهداشت تصدی گری نیست، تاکید کرد: کار ما، سیاستگذاری و نظارت است.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که اگر در گذشته در حوزه سلامت درست رفتار کرده بودیم حالا دچار این مشکلات نبودیم، افزود: من باز هم اعلام می کنم که طرح تحول نظام سلامت با قدرت و سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

هاشمی در ادامه به ماجرای حقوق چند میلیونی پزشکان عمومی اشاره کرد و گفت: بنده در یک جمع کاملا خصوصی گفتم که برخی پزشکان عمومی که البته تعدادشان  کمتر از انگشتان دو دست است، حقوق ۱۵ - ۱۶ میلیون می گیرند که این موضوع را به همه پزشکان تعمیم دادند.

وی در همین زمینه ادامه داد: البته به قول خودمان این تعداد از پزشکان پول خون شان را می گیرند. چون جایی که آنها خدمت می کنند، امنیت و امکانات مثل سایر مناطق کشور نیست.

وزیر بهداشت با اشاره به سفر اخیرش به استان مازندران، گفت: در این استان من پزشک عمومی را ندیدم که حقوق سه میلیونی داشته باشد. دریافتی آنها بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بود.

کد مطلب 2877502
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها