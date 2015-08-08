تراز منفی بیمارستان ها/ ماجرای حقوق ۱۷ میلیونی پزشکان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم روز خبرنگار که شب گذشته در محل موزه علوم پزشکی برگزار شد، اظهارداشت: بیمارستان ها هنوز فاصله زیادی تا سودآوری دارند و بخش خصوصی هم باید ترغیب شود که در این بخش مشارکت کند.

وی با عنوان این مطلب که کار وزارت بهداشت تصدی گری نیست، تاکید کرد: کار ما، سیاستگذاری و نظارت است.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که اگر در گذشته در حوزه سلامت درست رفتار کرده بودیم حالا دچار این مشکلات نبودیم، افزود: من باز هم اعلام می کنم که طرح تحول نظام سلامت با قدرت و سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

هاشمی در ادامه به ماجرای حقوق چند میلیونی پزشکان عمومی اشاره کرد و گفت: بنده در یک جمع کاملا خصوصی گفتم که برخی پزشکان عمومی که البته تعدادشان کمتر از انگشتان دو دست است، حقوق ۱۵ - ۱۶ میلیون می گیرند که این موضوع را به همه پزشکان تعمیم دادند.

وی در همین زمینه ادامه داد: البته به قول خودمان این تعداد از پزشکان پول خون شان را می گیرند. چون جایی که آنها خدمت می کنند، امنیت و امکانات مثل سایر مناطق کشور نیست.

وزیر بهداشت با اشاره به سفر اخیرش به استان مازندران، گفت: در این استان من پزشک عمومی را ندیدم که حقوق سه میلیونی داشته باشد. دریافتی آنها بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بود.