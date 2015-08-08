چین میزبان جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۹ شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ جمهوری خلق چین و جمهوری فیلیپین دو فینالیستی بودند که در مرحله نهایی برای این میزبانی مد نظر بودند. این تصمیم از سوی کمیته مرکزی فیبا اتخاذ شد و هر دو کاندیدا با ارایه نظراتشان، در مراسم اعلام نام میزبان شرکت کردند.

در این نظرگیری ۱۴ نفر از کمیته مرکزی به چین رای دادند و هفت رای برای فیلیپین داده شد. این نخستین باری است که چین میزبانی جام جهانی بسکتبال را در اختیار می‌گیرد.

نماینده چین در این مراسم این موفقیت را برای چین لحظه هیجان‌انگیزی خواند که میلیون‌ها هوادار این بازی را خوشحال کرده است. وی از فیلپین نیز قدرانی کرد.

هوراشیو موراتوره رییس فیبا نیز این تصمیم گیری را دشوار خواند و گفت ما دو ملت فدراتیو را پیش رو داشتیم که با جدیت کار می‌کنند. اما از آنجا که می شد تنها یک میزبان انتخاب کرد، آن میزبان برای رویداد سال ۲۰۱۹ چین خواهد بود.

در این دوره از جام جهانی بسکتبال برای نخستین بار ۱۴۰ تیم به رقابت با هم می‌پردازند تا در نهایت و با گذر از یک دوره ۱۵ ماهه، ۳۲ تیم راه یافته به بازی‌ها تعیین شوند.

چین با هشت شهر میزبان این بازی‌ها خواهد بود و علاوه بر پکن شهرهای نانچینگ، سوزو، ووهان، گوانگژو، شنزن، فوشان و دونگان این میزبانی را برعهده می‌گیرند.

در دوره پیش اسپانیا این میزبانی را برعهده داشت.