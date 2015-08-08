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۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۵۰

تیم های سنندجی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کردستان شکست خوردند

تیم های سنندجی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کردستان شکست خوردند

سنندج- هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان با شکست تیمهای آبیدر و شهرداری سنندج پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر فوتبال استان کردستان بعد از ظهر و شامگاه جمعه در شهرهای مختلف استان پیگیری شد و بر این اساس دو تیم سنندجی مقابل حریفان خود تن به شکست دادند.

 لیگ برتر فوتبال کردستان با حضور ۱۲ در دو گروه برگزار می شود در هفته دوم و از گروه اول تیم خورشید مهر قروه که در بازی اول خود به تساوی دست یافته بود در هفته دوم با نتیجه پرگل ۹ بر صفر میهمان خود تیم آریا سقز را شکست داد.

در دیگر بازی این گروه تیم ایستک مریوان به دومین پیروزی خود داست یافت و توانست در مریوان تیم شهرداری کانی دینار را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کند.

در آخرین بازی این گروه تیم صبا گروس بیجار با نتیجه ۳ بر صفر تیم شهرداری سنندج را از پیش رو برداشت.

در گروه دوم تیم آبیدر سنندج با نتیجه ۲ بر یک مغلوب میهمان خود ماهان بیجار شد، تیم شهرداری بانه که در بازی اول خود مغلوب شد بود توانست در شهر خود با نتیجه ۴ بر صفر تیم هتل زیوار مریوان را شکت دهد.

در آخرین بازی این گروه تیم شهرداری سقز و علم ادب قروه در سقز به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند.

به این ترتیب پس از برگزاری دو هفته از لیگ برتر فوتبال استان در گروه اول تیم ایستک مریوان در گروه دوم تیم ماهان بیجار هر  دو با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه های خود قرار دارند.

کد مطلب 2877511

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