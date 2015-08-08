به گزارش خبرنگار مهر، درگیری روز جمعه کرار جاسم با مسئولان تیم فوتبال استقلال در اردوی این تیم اگرچه از سوی پرویز مظلومی سرمربی آبی‌پوشان پایتخت تکذیب شد اما این ماجرا از روز پنجشنبه شروع شد و تا ظهر روز جمعه نیز ادامه داشت که سرانجام با وساطت خود مظلومی آتش زیر خاکستر باقی ماند.

این آتش اما اکنون شعله ور شده و کرار برای همیشه قصد دارد تکلیف خود را با استقلال روشن کند. تا جایی که در قبال تهدیدهای مسئولان باشگاه استقلال، گزینه جدایی از این تیم و فسخ یکطرفه و قانونی قرارداد از سوی کرار نیز روی میز قرار گرفته است.

برخلاف آنچه که مسئولان باشگاه در خصوص پرداخت قسط اول قرارداد کرار جاسم می گویند این بازیکن هنوز پولی از این باشگاه دریافت نکرده و برگشت خوردن چکی که اسپانسر باشگاه استقلال به وی داده بود نیز مزید بر علت شد تا این بازیکن ناآرام بر عصیانگری خود در جمع استقلالی ها ادامه دهد.

طاهر سعیدی، مدیر برنامه های کرار در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد و گفت: باشگاه استقلال در این مدت هیچ پولی پرداخت نکرد و تنها یک چک بی محل را به ما دادند. این چک که ۴۰ درصد از قرارداد کرار برای این فصل بوده و ارزش ۵۰۰ میلیون تومانی داشت مربوط به تاریخ ۱۴ تیرماه بوده که ۳۳ روز از آن ماجرا می گذرد و هر روز در این مدت به ما قول دادند اما به قول خود عمل نکردند. در واقع کرار از ۳۳ بار بدقولی استقلالی به ستوه آمده است.

وی ادامه داد: وقتی به بانک رفتیم گفتند پولی در حساب نیست و چک نیاز به مُهر داشت که البته این مهم نبود چونکه در حساب اصلا پولی نبوده که دریافت کند. بعد از آن هم هر روز به ما فقط قول دادند. مردم از ماجرا خبر ندارند و تنها چیزی که از کرار شنیده می شود این است که او بی انضباط است اما کسی نمی گوید یک بار هم که شده باشگاه به قول خود عمل کند آنوقت ببیند که آیا او بی انضباطی می کند یا خبر.

این ادعای سعیدی در حالی مطرح می شود که مسئولان باشگاه استقلال از پرداخت بخشی از قرارداد کرار جاسم خبر داده اند. جستجوها در این باره نشان می دهد که مبالغ پرداخت شده به این بازیکن مربوط به فصل آتی نیست و تنها بدهی های فصل قبل را پاس کرده اند.

کرار از فصل گذشته مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان طلب داشت و در مقطعی هم به خاطر عدم پرداخت مالیات ۱۱۲ میلیون تومانی از سوی باشگاه استقلال ممنوع الخروج شده که خودش این مبلغ را پرداخت کرد و باشگاه استقلال هم بهنگام مذاکره با این بازیکن برای فصل جاری مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان به وی پرداخت کردند تا بدهی های قبلی وی را پاس کنند.

اما ماجراهای درگیریهای این فصل کرار به عدم پرداخت پیش پرداخت اولیه و ۵۰۰ میلیونی به کرار و بدقولی های مداوم استقلالی ها به این بازیکن باز می گردد که مشخص نیست چه سرانجامی خواهد داشت. روز پنجشنبه این درگیریها به اوج خود رسیده بود و در حالی که کرار تهدید کرده بود تا پول خود را دریافت نکند به اردو نخواهد رفت با وعده تازه مسئولان این باشگاه حاضر شد در کنار استقلالی ها به هتل برود.

در مذاکرات روز پنجشنبه آبی ها با کرار قرار بر این شد تا عصر همان روز که به وی یک دستگاه اتومبیل و یک ملک در تهران به جای ۴۰ درصد اولیه قرارداد فصل آتی پرداخت کنند که بازیکن عراقی هم این موضوع را پذیرفت. کرار تا هنگام اذان مغرب صبر کرد ولی خبری از سند ماشین و زمین نشد تا به یکباره همه چیز را بر هم بریزد. تماس های متوالی با نظری جویباری و امیری نیز منجر به این شد تا پیش از ظهر روز جمعه سوئیچ و کارت ماشین و سند ملک را تحویل وی بدهند و روز شنبه هم اتومبیل را از یک نمایشگاه تحویل بگیرد.

روز جمعه هم این اتفاق رخ نداد تا بازیکن عراقی به سیم آخر بزند و در این هنگام مظلومی وی را آرام کرد و گفت برای اینکه کرار را مقابل هواداران قرار ندهند اردو را ترک نکند تا به ظاهر همه چیز ماست مالی شود اما آتش زیر خاکستر بعد از بازی بار دیگر شعله ور شده است.

مدیر برنامه های این بازیکن در قبال به تهدیدهای مسئولان باشگاه استقلال عنوان کرد این بازیکن دیگر به تمرینات نخواهد رفت تا برای همیشه تکلیف خود را با استقلال مشخص کند. کرار در مقابل تهدیدهای سران آبی ها گزینه فسخ قانونی و یکطرفه قرارداد با این تیم را روی میز قرار داده است.

وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: آنها در این مدت ۳۳ بار بدقولی کردند و مدام امروز و فردا می کنند. آنها می گویند شکایت می کنیم اما به کجا؟ چه شکایتی؟ کرار با استقلال اصلا قرارداد مالی ندارد و بر اساس قوانین فیفا می تواند یکطرفه قرارداد خود را فسخ کند.

سعیدی اضافه کرد: استقلالی ها فقط تهدید می کنند اما می دانند در عمل نمی توانند کاری کنند. کرار با استقلال قرارداد دو ساله بست که بر اساس آن قرارداد سال دوم توافقی مالی بوده است ولی هنوز توافقی صورت نگرفته و قرارداد مالی امضا نشده است بنابراین اگر همین روند را ادامه بدهند کرار قراردادش را فسخ می کند.

آنچه مسلم است آتشی که شعله ور شد به این زودیها فروکش نخواهد کرد و باید دید تهدیدهای طرفین در روزهای آتی به چه سرانجامی خواهد رسید.