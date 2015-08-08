ریزترین اره برقی جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر کوچکترین دریل جهان با بهره گیری از تکنیکهای جدید چاپ سه بعدی ساخته شده بود و حالا از اره برقی رونمایی شده که تنها اندکی بزرگتر از ناخن انگشت شصت است.

این اره بسیار کوچک دارای تمامی قطعات و بخشهای یک اره در اندازه واقعی بوده و حتی از محافظ نیز برخوردار است.

ضخامت پوسته قطعات تشکیل دهنده این ریزاره تنها ۰.۵ میلیمتر است و جالب اینکه برای ساخت آن با استفاده از یکی از جدیدترین دستگاههای تولید چاپ سه بعدی کمتر از یک ساعت زمان صرف شده است.

این ریزسازه خلاقانه که توسط یک مبتکر نیوزلندی ساخته شده پایان پروژه هیجان انگیز ساخت ریزابزارها نیست زیرا وی اعلام کرده که قصد دارد سایر تجهیزات برقی را با همین روش تولید کند.

ریزاره تولید شده توسط این مبتکر خلاق با استفاده از باتری کار می کند. وی برای تکمیل عمکلرد این دستگاه ریز دکمه ای نیز در آن تعبیه کرده است.

ریزترین اره برقی جهان فعلا نمی برد اما قرار است نسخه بعدی آن با قابلیت برش ساخته شود.