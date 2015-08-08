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۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸

شهردار فردوسیه در گفتگو با مهر:

فردوسیه شهریار سهمیه حمل ونقل ندارد/ضرورت تأمین تاکسی و اتوبوس

فردوسیه شهریار سهمیه حمل ونقل ندارد/ضرورت تأمین تاکسی و اتوبوس

شهریار-شهردار فردوسیه گفت: در حوزه حمل ونقل عمومی هیچگونه سهمیه ای به فردوسیه تعلق نگرفته که تقویت و تامین تاکسی و اتوبوس برای تسهیل تردد شهروندان این منطقه ضروری به نظر می رسد.

رضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیین کننده زیرساخت های فرهنگی در ارتقای فرهنگ عمومی اظهار داشت: متاسفانه یکی ازجدی ترین کمبودها در حوزه شهر فردوسیه به کمبود امکانات فرهنگی مربوط می شود و رفع و بهبود این وضعیت تلاش و همگرایی مضاعفی می طلبد.

شهردار فردوسیه  افزود: متاسفانه در طول سنوات گذشته، ساختمان یا تاسیساتی برای فعالیت های فرهنگی احداث نشده که خلأ آن کاملا احساس می شود.

شیخی عنوان کرد: مدیریت شهری فردوسیه در حد توان و امکانات موجود به تدریج برنامه های متعددی را به مرحله اجرا می گذارد که توسعه کتابخانه ها از نمونه های آن به شمار می رود.

شهردار فردوسیه گفت:در حوزه حمل ونقل عمومی نیز هیچگونه سهمیه ای به فردوسیه تعلق نگرفته که ضرورت تقویت و تامین تاکسی و اتوبوس برای تسهیل تردد شهروندان شریف این منطقه ضروری به نظر می رسد.

وی عنوان کرد: از آنجا که واگذاری تاکسی و اتوبوس بصورت ملی انجام می شود بایدنگاه ویژه ای به این منطقه داشت.

شهردار فردوسیه یادآور شد: تقویت سرانه های شهری یکی از اهداف جدی مدیریت شهری فردوسیه محسوب می شود و امیدواریم با تکیه بر ظرفیت های درونی و مشارکت بخش خصوصی بتوانیم به این امر مهم نائل شویم.

وی با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت های عمرانی در این منطقه اظهار داشت: برای تامین زیر ساخت های عمرانی  و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات شهری در این منطقه،۸۰ میلیارد ریال اعتبارات در نظر گرفته شده است.

وی در تشریح برجسته ترین پروژه های عمرانی در این شهر عنوان کرد: جاده فردوسیه به وائین، خیابان شهید خلیلی، بلوار انقلاب و محور مواصلاتی فردوسیه از نمونه طرح های اولویت دار عمرانی است.

شیخی افزود: موقعیت منطقه ای فردوسیه می طلبد، نگاه ویژه ای برای تسهیل روند حمل ونقل وتردد شهروندان در راه های جاده ای و محورهای مواصلاتی این منطقه لحاظ شود.

شهردار فردوسیه افزود: از نظر بنده، اصلی ترین راهکار در تحقق توسعه پایدار شهری باتوجه به شرایط موجود، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری توام با مدیریت اصولی و همگرایی بین دستگاهی است.

وی عنوان کرد:برنامه هایی را مد نظر قرار داده ایم تا با واگذاری ها و تقویت تعاملات باسرمایه گذاران عمومی به موفقیت های هر چه مطلوب تری در این عرصه نائل شویم.

شیخی یادآورشد: نتیجه فعالیت ها و دستورکارهای تعریف شده باید منتج به تامین رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان شود و برای تحقق این امر خطیر نهایت تلاش و ابتکار خویش را به کار خواهیم گرفت.

کد مطلب 2877602

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