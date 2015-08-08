فردوسیه شهریار سهمیه حمل ونقل ندارد/ضرورت تأمین تاکسی و اتوبوس

رضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیین کننده زیرساخت های فرهنگی در ارتقای فرهنگ عمومی اظهار داشت: متاسفانه یکی ازجدی ترین کمبودها در حوزه شهر فردوسیه به کمبود امکانات فرهنگی مربوط می شود و رفع و بهبود این وضعیت تلاش و همگرایی مضاعفی می طلبد.

شهردار فردوسیه افزود: متاسفانه در طول سنوات گذشته، ساختمان یا تاسیساتی برای فعالیت های فرهنگی احداث نشده که خلأ آن کاملا احساس می شود.

شیخی عنوان کرد: مدیریت شهری فردوسیه در حد توان و امکانات موجود به تدریج برنامه های متعددی را به مرحله اجرا می گذارد که توسعه کتابخانه ها از نمونه های آن به شمار می رود.

شهردار فردوسیه گفت:در حوزه حمل ونقل عمومی نیز هیچگونه سهمیه ای به فردوسیه تعلق نگرفته که ضرورت تقویت و تامین تاکسی و اتوبوس برای تسهیل تردد شهروندان شریف این منطقه ضروری به نظر می رسد.

وی عنوان کرد: از آنجا که واگذاری تاکسی و اتوبوس بصورت ملی انجام می شود بایدنگاه ویژه ای به این منطقه داشت.

شهردار فردوسیه یادآور شد: تقویت سرانه های شهری یکی از اهداف جدی مدیریت شهری فردوسیه محسوب می شود و امیدواریم با تکیه بر ظرفیت های درونی و مشارکت بخش خصوصی بتوانیم به این امر مهم نائل شویم.

وی با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت های عمرانی در این منطقه اظهار داشت: برای تامین زیر ساخت های عمرانی و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات شهری در این منطقه،۸۰ میلیارد ریال اعتبارات در نظر گرفته شده است.

وی در تشریح برجسته ترین پروژه های عمرانی در این شهر عنوان کرد: جاده فردوسیه به وائین، خیابان شهید خلیلی، بلوار انقلاب و محور مواصلاتی فردوسیه از نمونه طرح های اولویت دار عمرانی است.

شیخی افزود: موقعیت منطقه ای فردوسیه می طلبد، نگاه ویژه ای برای تسهیل روند حمل ونقل وتردد شهروندان در راه های جاده ای و محورهای مواصلاتی این منطقه لحاظ شود.

شهردار فردوسیه افزود: از نظر بنده، اصلی ترین راهکار در تحقق توسعه پایدار شهری باتوجه به شرایط موجود، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری توام با مدیریت اصولی و همگرایی بین دستگاهی است.

وی عنوان کرد:برنامه هایی را مد نظر قرار داده ایم تا با واگذاری ها و تقویت تعاملات باسرمایه گذاران عمومی به موفقیت های هر چه مطلوب تری در این عرصه نائل شویم.

شیخی یادآورشد: نتیجه فعالیت ها و دستورکارهای تعریف شده باید منتج به تامین رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان شود و برای تحقق این امر خطیر نهایت تلاش و ابتکار خویش را به کار خواهیم گرفت.