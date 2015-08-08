هفت تکواندوکار به روسیه اعزام می شوند/ اولین حضور بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که تحت عنوان گرندپريكس با حضور تکواندوکاران ۳۰ تکواندوکار برتر دنیا در چهار وزن المپیکی طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ مردادماه در مسکو برگزار خواهد شد. بر همین اساس تیم ملی کشورمان با هفت تکواندوکار به این مسابقات اعزام می شود که سه بانوی تکواندوکار اولین حضور خود را در این دوره از مسابقات تجربه خواهند کرد.

در بخش مردان فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- كيلوگرم، عليرضا نصرآزاداني و ابوالفضل يعقوبي در وزن ۶۸- كيلوگرم و مسعود حجي‌زواره در وزن ۸۰- کیلوگرم با هدایت بیژن مغانلو ، مهدی بی باک و مهرداد یوسفی در این مسابقات حضور خواهند داشت.

تیم بانوان اعزامی به روسیه

در بخش بانوان هم كيميا عليزاده در وزن ۵۷- كيلوگرم ، شكرانه ايزدي در وزن ۶۷- كيلوگرم و اكرم خدابنده در وزن ۶۷+ كيلوگرم با هدایت مینو مداح روی شی هاپ چانگ مسکو به مصاف رقبای خود می روند.

ضمن اینکه با تصميم كادرفني بهنام اسبقي و مهدي خدابخشي که به دليل آسيب ديدگي در اين رقابت ها حضور ندارند، براي آناليز حريفانشان، به همراه تيم عازم روسيه مي‌شوند اما سجاد مرداني تكواندوكار وزن ۸۰+ كيلوگرم كشورمان براي ادامه درمان و انجام فيزيوتراپي در تهران، خواهد ماند.

مسابقات گرندپريكس G۴ است و دارنده مدال طلا ۴۰ امتياز، دارنده مدال نقره ۲۴ امتياز و دارندگان مدال برنز ۱۴.۴ امتياز براي افزايش امتيازات رنكينگ المپيكي‌شان در راه كسب سهميه المپيك، بدست خواهند آورد. همچنين به نفرات اول تا سوم به ترتيب ۵، ۳ و يك هزار دلار جايزه نقدي نيز اهدا مي شود.