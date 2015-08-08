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۱۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

تقدیر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از خبرگزاری مهر

تقدیر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از خبرگزاری مهر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پیامی خطاب به مدیرعامل خبرگزاری مهر از تلاش های خبرگزاری مهر در انعکاس اخبار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: دنیای کنونی با وجود فناوری‌های ارتباطی پیشرفته و متعدد همواره نیازمند دستیابی سریع به اخبار و کسب اطلاعات موثق و قابل اطمینان در مورد وضعیت سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه است و این مهم محقق نخواهد شد مگر به دست خبرنگاران متعهد، متدین و متخصص که با وجدانی آگاه و بیدار در راستای تنویر افکار عمومی طی طریق می‌نمایند.

اینجانب، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار که نماد تجلیل از حق‌گویی، حق‌جویی و پاسداشت صاحبان اندیشه و مجاهدان عرصه اطلاع‌رسانی است، از تلاش و کوشش بی‌شائبه شما در انعکاس به موقع و تاثیرگذار اخبار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تقدیر و تشکر می‌نمایم.

از درگاه خداوند مهربان توفیق خدمت به نظام الهی جمهوری اسلامی ایران در سایه سار عنایات حضرت بقیةا...الاعظم(عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا...العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را برای شما آرزومندم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ

سرتیپ پاسدار حسین ساجدی‌نیا

 

کد مطلب 2877660

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