تقدیر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: دنیای کنونی با وجود فناوریهای ارتباطی پیشرفته و متعدد همواره نیازمند دستیابی سریع به اخبار و کسب اطلاعات موثق و قابل اطمینان در مورد وضعیت سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه است و این مهم محقق نخواهد شد مگر به دست خبرنگاران متعهد، متدین و متخصص که با وجدانی آگاه و بیدار در راستای تنویر افکار عمومی طی طریق مینمایند.
اینجانب، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار که نماد تجلیل از حقگویی، حقجویی و پاسداشت صاحبان اندیشه و مجاهدان عرصه اطلاعرسانی است، از تلاش و کوشش بیشائبه شما در انعکاس به موقع و تاثیرگذار اخبار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تقدیر و تشکر مینمایم.
از درگاه خداوند مهربان توفیق خدمت به نظام الهی جمهوری اسلامی ایران در سایه سار عنایات حضرت بقیةا...الاعظم(عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیتا...العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) را برای شما آرزومندم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سرتیپ پاسدار حسین ساجدینیا
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