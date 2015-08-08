تامین برق مشکل واحدهای جدید شهرک صنعتی اشتهارد است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش حمایت از صنایع کوچک با حضور معاون وزیر صنایع، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و شهرستانی صبح شنبه در مجتمع فرهنگی میلاد کرج برگزار شد.

گودرز رضایی با اشاره به اینکه در تمام دنیا تعداد صنایع کوچک قابل توجه است، اظهار کرد: در برخی کشورها ۹۰ درصد صنایع کل را صنایع کوچک تشکیل می دهند.

رضایی به اهمیت صنایع کوچک در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: سهم صنایع کوچک در حوزه اشتغال ۵۰ درصد است.

وی به تعداد شهرک های صنعتی در کشور اشاره کرد و افزود: در کشور شهرک های صنعتی زیادی جود دارد در استان البرز ۸ شهرک صنعتی مصوب وجود دارد که از این تعداد ۳ شهرک ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز در ادامه گفت: اهمیت صنایع کوچک در دنیا شناخته شده است ولی متاسفانه در کشور ما آن طور که باید و شاید به این صنایع توجه نشده بود.

وی در ادامه نبود زمین در استان البرز را مشکل شهرک های صنعتی برای استقرار صنایع کوچک عنوان کرد و گفت: در صورتی که مشکل زمین مرتفع شود شهرک های صنعتی دیگری نیز ایجاد خواهد شد مشکل زمین برای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی که مصوب دولت است، بسیار جدی است.

اهمیت تامین منابع اعتباری برای شهرک های صنعتی استان البرز

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با اشاره به وجود ۶ شهرک صنعتی غیر دولتی در البرز گفت: نظارت بر این ۶ شهرک بر عهده صنایع کوچک است.

رضایی در ادامه با اشاره به اینکه بحث های زیست محیطی در دستور کار شهرک های صنعتی هستند گفت: ۲ شهرک صنعتی در استان البرز دارای تصفیه خانه هستند امیدواریم در آینده نزدیک دیگر شهرک های صنعتی نیز مجهز به تصفیه خانه شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز تامین منابع اعتباری برای شهرک های صنعتی موجود را مهم برشمرد و گفت: این مهم با جدیت در حال پیگیری است.

رضایی در ادامه مشکل تامین برق شهرک صنعتی اشتهارد را در حال رفع اعلام کرد و گفت: ۱۶۰ مگابایت برق برای شهرک صنعتی اشتهارد اختصاص داده شده که ۱۵مگابایت آن اجرایی شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه واحدهای جدید مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد با مشکل تامین برق مواجه هستند، گفت: برای زیرساخت های ۳ شهرک صنعتی در استان البرز در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.