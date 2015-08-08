ارایه‌ خدمات پزشکی از راه دور به بیماران در سطح کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد برکت اعلام کرد: طرح جدیدی برای ارایه‌ خدمات پزشکی از راه دور، موسوم به «تله مدیسین» در برخی استان‌ها به اجرا گذاشته شده است که با استفاده از آن، پزشکان متخصص در تهران می‌توانند بیماران را حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور تحت معاینه و درمان قرار دهند.

این طرح در قالب تشکیل «پرونده سلامت الکترونیک» دنبال می‌شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد برکت در اجرای آن به‌طور مشترک با یک‌دیگر همکاری دارند.

سيدمحمد پورحسيني، مديرعامل شركت بركت تل با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر دارای پرونده سلامت الکترونیک برای بهره‌گیری از خدمات پزشکی از راه دور هستند و این رقم تا پایان سال جاری از مرز ۳۲۰ هزار نفر خواهد گذشت.

وي با بیان این‌که هدف اصلي بنياد بركت، محروميت‌زدايي در روستاها است، خاطرنشان ساخت: شركت بركت‌تل وابسته به بنیاد برکت، هم راستا با اين هدف به دنبال ادغام سلامت الكترونيك در بخش دولتي و خصوصي و افزايش سطح سلامت روستاييان در همه‌ی حوزه‌هاي بهداشت از جمله غذا و دارو است.

پورحسيني با بیان این‌که سلامت الكترونيك به معنای استفاده از زيرساخت‌ها و فناوري‌هاي نوين در حوزه‌ی سلامت است، یادآور شد: در حال حاضر از اين نوع فناوری به منظور ارتقاي سطح سلامت در مناطق روستايي كم‌تر توسعه‌يافته استفاده مي‌شود.

وی تصریح کرد: به‌كارگيري شبكه‌هاي الكترونيكي امكان حذف فاصله ميان بيمار و پزشك معالج را فراهم كرده است و خدمات پزشكي از راه دور از طريق بهورزان به فرد متقاضي ارايه مي‌شود.

پورحسيني با اشاره به ورود فناوری درمان از راه دور به کشور گفت: پزشكي از راه دور يا دوراپزشكي با هدف ارتقاي سلامت تاکنون به شکل آزمایشی در شهرستان پاوه در استان كرمانشاه، كلیبر در استان آذربايجان شرقي و زهك واقع در شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است.

مدیرعامل برکت‌تل با بیان اين‌كه تا پایان سال جاری نیز دو منطقه‌ی ديگر به تله مدسين مجهز مي‌شوند، افزود: خدمات پزشكي از راه دور امسال در مجموع برای ۱۲۰ هزار نفر در شهرستان اسكو استان آذربايجان شرقي و طلاب حوزه‌ی علمیه در استان قم ارايه خواهد شد.

مديرعامل شركت بركت‌تل، پايداري شبكه‌ مخابراتي در شهرستان اسكو برای ارايه‌ی خدمات دوراپزشكي و صدور پرونده‌ی سلامت الكترونيكي را حايز اهميت دانست و اظهار داشت: در حال حاضر براي این کار، علاوه بر آموزش کارکنان، اقدامات لازم برای طراحی و توليد نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي مورد نياز انجام گرف ته است و تا ۴ ماه آينده پرونده سلامت الكترونيك ۱۰۰ هزار نفر در این منطقه تكميل خواهد شد.

وي با اشاره به اصلاح فرآيند سلامت خاطرنشان كرد: با استفاده از زيرساخت‌هاي الكترونيك، افزايش سطح سلامت مردم دنبال مي‌شود.

لازم به توضیح است، بنیاد برکت در سال ۱۳۸۶ از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و با رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، با هدف ارایه‌ خدمات اجتماعی، توسعه و توانمندسازی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و محروم کشور و ارتقای سلامت جامعه تشکیل شد و هم‌اکنون در زمینه‌ی توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در مناطق یادشده، توسعه‌ی فضاهای آموزشی از طریق تأسیس مدارس برکت در روستاها، افزایش دسترسی آحاد جامعه به‌ویژه مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه‌ی خدمات زیربنایی و فرهنگی در این مناطق، توسعه‌ی خدمات مالی (بانکی و بیمه) در مناطق محروم و توسعه‌ی محصولات راهبردی دارویی با تأکید بر فناوری‌های نوین فعالیت می‌کند.