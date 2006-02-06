حماس خواستار حمايت كشورهاي اسلامي از مردم فلسطين شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، سخنگوي رسانه اي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين( حماس) گفت: قراراست هيئتي از اين جنبش براي تبيين شرايط جديد به منظور تشكيل موضع عربي اسلامي در برابر فشارهاي بين المللي عليه ملت فلسطين به چندين كشور اسلامي و عربي سفر كند.

مشير المصري با بيان اينكه فشارهاي بين المللي با هدف وادار كردن ملت فلسطين به عقب نشيني از اصول ملي خود انجام مي گيرد، از كشورهاي عربي واسلامي خواست تا در كنار ملت فلسطين قرارگيرند.



مصري گفت : جنبش حماس به تعهدات فلسطين با درنظر گرفتن منافع عالي ملت كه براساس يك سري اصول ثابت ما را انتخاب كرد، پايبند است و ازاين روممكن نيست كه ما ملت خود را ذليل و خوار كنيم .



سخنگوي حماس با بيان اين مطلب كه ما به برنامه هاي تغيير و اصلاح خود پايبند هستيم گفت :حماس قانون و قراردادي را امضا

مي كند كه با منافع عالي ملت فلسطين سازگار باشد.



مصري اظهار داشت : ديدار رهبران حماس با ابومازن كه به منظوررايزني در مورد دولت آينده انجام گرفت؛ هرگونه اختلافي درمواضع را از بين خواهد برد و ما را براي رسيدن به توافق برسر اصول مشترك كه تمام منافع عالي ملت را تامين كند، كمك خواهد كرد.



وي در پايان از تمام گروههاي فلسطيني از جمله جنبش فتح خواست تا در دولت آِينده مشاركت داشته باشند.



حماس در انتخابات 25 ژانويه(5 بهمن) 74 كرسي به دست آورد و مامور تشكيل دولت آتي فلسطين شد.