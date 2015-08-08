غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری مقرری بیمه بیکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زدا با تأکید براینکه برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری، خروج از اشتغال بیمه شدگان باید به خواست و اراده آنها نباشد، اظهار داشت: ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه بیکاری را برای افراد تحت پوشش قانون کار وتأمین اجتماعی پیش بینی کرده است.

وی اخراج از محل کار، پرداخت حداقل ۶ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد با پرداخت حق بیمه را از شرایط احراز بیمه بیکاری عنوان کرد و افزود: آن دسته از بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

زدا گفت: متقاضیان بیمه بیکاری که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست بدهند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری حداکثر ظرف مدت ۳۰روز از تاریخ بیکاری می توانند موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی اطلاع دهند و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا کار مشابه آن اعلام کنند.

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مدت پرداخت بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط به مدت سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد، افزود: مدت پرداخت این مقرری برای بیمه شدگان مجرد حداکثر ۳۶ ماه و برای بیمه شدگان متأهل ۵۰ماه بیشتر نیست.

وی در خصوص میزان مقرری بیمه بیکاری گفت: به موجب قانون میزان مقرری بیمه بیکاری معادل ۵۵درصد متوسط مزد ۹۰روز قبل از بیکاری است و به مقرری افراد متأهل یا متکفل تا حداکثر ۴نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان ۱۰درصد حداقل دستمزد افزوده می شود، در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰درصد متوسط مزد وی بیشتر باشد.

وی افزود: ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بانشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می شود.