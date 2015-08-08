به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری مسئولانو هنرمندان حوزه هنری یكشنبه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح برای استقبال از دو غواص شهید گمنام به «معراج شهدا» واقع در ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، كوچه معراج می روند.

شب وداع با این شهدای گمنام نیز، دوشنبه ۱۹ مرداد، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام صادق (ع) در میدان فلسطین برپا خواهد شد.

همچنین آیین تشییع و تدفین دو شهید غواص با عنوان «سوره اخلاص»، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه ۲۰ مرداد ماه از مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین به سمت حوزه هنری واقع در خیابان حافظ برگزار می‌شود و رو به روی مسجد امام خامنه‌ای حوزه هنری مراسم باشكوه خاكسپاری این شهدا برگزار می‌شود.

حوزه هنری این روزها در تب و تاب فراهم كردن مقدمات و زمینه‌های برگزاری مراسم ویژه «سوره اخلاص» است تا در روز موعود مراسمی در شأن و مقام شهدای دفاع مقدس در این نهاد انقلابی برگزار شود. در همین راستا جلسه هماهنگی تشییع پیكر دو شهید غواص در حوزه هنری با حضور مومنی شریف رئیس حوزه هنری، هادی مولوی‌دوست مدیركل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری، لولاچیان و ستاری، از مسئولان بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق(ع) و تنی چند از مسئولان شهرداری، ناجا، راهور، اورژانس و آتشنشانی تهران بزگ و منطقه ۶ و ... برگزار شد.

رئیس حوزه هنری در این مراسم با بیان اینكه سه‌شنبه ۲۰ مردادماه كه مصادف با روز شهادت امام جعفر صادق(ع) است قرار شده دو شهید عزیز كه از غواصان عملیات كربلای چهار بوده‌اند تشییع و تدفین شوند، می‌گوید: حوزه هنری مكانی است كه هنرمندان آن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در طول دوران دفاع مقدس با شهدا همراه بوده‌اند و در كنار رزمندگان اسلام به نوبه خودشان مبارزه با دشمنان انقلاب را پیش برده‌اند. اشعار شاعران حوزه هنری در جبهه‌های جنگ تحمیلی زمزمه می‌شد، نقاشی‌های نقاشان حوزه هنری با موضوع دفاع مقدس بارها و بارها آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشته است و هنرمندان موسیقی و داستان‌نویسان و فیلم‌سازان و دیگر هنرمندان این نهاد هر یك به نوبه خودشان در كنار رزمندگان كار هنری خودشان را انجام داده‌اند. به همین منظر بی مناسبت نیست كه شهدا در حوزه هنری حضور داشته باشند تا نمادی از آن روزهای باشكوه جنگ ما بر علیه دشمنان اسلام و انقلاب باشند و ما را نسبت به همراهی هنرمندان و رزمندگان جنگ تحمیلی در آن برهه تاریخی متذكر شوند.

مسئولان حاضر در این جلسه بنا به مسئولیت‌هایشان آمادگی خود را برای حضور و ارائه خدمات برای برگزاری بهتر مراسم اعلام كردند. همچنین در این جلسه با تقسیم اولیه فعالیت‌ها شرح‌ وظایف هر یك از نهادها و ارگان‌ها مشخص شد.