به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله سعودی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربستان روز ۱۲ سپتامبر سال جاری در جده افتتاح می‌شود و به مدت ۱۰ روز میزبان ناشران و موسسه‌های فرهنگی و انتشاراتی از کشورهای مختلف است.

به گفته مشعل بن ماجد فرماندار جده این نمایشگاه بعد از ۲۵ سال قرار است در شهر جده برگزار شود و با تصویب امیر خالد الفیصل احتمال برگزاری آن در ۵ سال آینده نیز در این شهر بسیار محتمل است.

وی اضافه کرد: کمیته اجرای این نمایشگاه فعالیت خود را از ابتدای ماه آغاز کرده و در حال پیش بردن پروژه و بررسی شرایط برگزاری این نمایشگاه، حضور ناشران خارجی و ایجاد امنیت در زمان برگزاری این نمایشگاه است.

مشعل بن ماجد معتقد است برگزاری این نمایشگاه یک موفقیت بزرگ برای جامعه فرهنگی عربستان است و می‌تواند به گسترش دانش و تشویق کتاب‌خوانی در این کشور کمک کند.

بسیاری از نویسندگان و شاعران عربستان از برگزاری این نمایشگاه به شدت استقبال کردند و گروهی با برگزاری آن در شهر جده مخالفند. با این وجود اغلب نویسندگان و اهالی فرهنگ در عربستان در انتظار برگزاری این نمایشگاه هستند و معتقدند برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که آنها تصور می کردند دوران پادشاهی کتاب در این کشور به پایان رسیده بسیار هیجان انگیز است.

عبدالله بن سلامی رئیس کانون ادبی جده درباره برگزاری این نمایشگاه می‌گوید: نمایشگاه بین‌المللی کتاب جده یک رویداد فرهنگی برجسته و مهم در کشور است که باید گروه‌ها و طیف‌ مختلف فرهنگی و ادبی کشور، شاعران و نویسندگان از گروه‌های مختلف را گرد هم آورد و به تبادل نظر و تعامل بیشتر شخصیت‌های فرهنگی و ادبی عربستان، چهره‌های شاخص ادبی این کشور و دیگر گروه‌ها و کشورها منتهی شود.