مبارزه با جرایم سازمان یافته دستور کار دادستانی ایران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي در ديدار با الكساندر ولاديميروويچ دادستان كل كشور بلاروس گفت: همكاري و توافق در زمينه موضوعات حقوق بشر، جرايم سازمان يافته، مبارزه با موادمخدر و تروريسم با توجه به مواضع مشترك دو كشور ايران و بلاروس ميتواند روابط دو كشور را تحكيم و گسترش دهد.
رئيسي در این دیدار با خوشامدگويي به دادستان کل كشور بلاروس و هيئت همراه گفت: اميدوارم اين سفر در راستاي گسترش مناسبات حقوقي دو كشور موفقيت آميز باشد.
وي افزود: تاكنون ما با كشور دوست و همراه بلاروس در بسياري از عرصههاي بينالمللي مناسبات خوبي داشتهايم و مواضع مشترك دو كشور در مسائل منطقهاي و بينالمللي باعث نزديكي هر چه بيشتر روابط شده است.
دادستان كل كشور با ابراز خرسندي از گسترش روابط همكاري دو كشور گفت: مناسبات در حوزه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دو كشور بويژه در سالهاي اخير رو به گسترش بوده است.
وي همچنين ابراز اميدواري كرد: حضور دادستان کل كشور بلاروس در كشور جمهوري اسلامي ايران و ارتباط با دادستاني كشورمان سبب توسعه مناسبات حقوقي بيشتر میان دو کشور شود.
دادستان كل كشور بلاروس نيز در اين ديدار از دعوت و مهماننوازي دادستاني كل كشور جمهوري اسلامي ایران تشكر كرد و گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران به مدد يك ديپلماسي سازنده توانست نگرانيهاي هستهاي در منطقه و سطح بينالمللي را حل و فصل كند.
ولاديميروويچ با بيان اينكه كشور بلاروس مخالف هرگونه تحريم يكطرفه ظالمانه عليه هر كشوري است ادامه داد: از پيروزي ايران در زمينه هستهاي بسيار خوشنوديم و اميدواريم تمامي تحريمها بر طبق توافقنامه هستهاي حاصل شده حذف و برطرف شود.
وي ادامه داد: به سرانجام رسيدن توافق هسته اي و رفع كامل تحريمها سبب افزايش سطح اعتماد عمومي در عرصه بين المللي خواهد شد.
حجت الاسلام رئيسي در ادامه از حسن نظر دادستان کل كشور بلاروس تقدير كرد و گفت: مردم كشور ما نسبت به تعهدات كشورهاي غربي خصوصاً آمريكاييها بياعتمادند و پایبندي غرب نسبت به توافق هستهاي مورد ترديد ما است.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي همواره با تحريم دشمنان مواجه بوده است اما هيچگاه تحريمها نتوانسته است ما را از مواضع اصولي و ارزشهاي انقلاب دور كند و ما همواره بر ارزشهاي انقلابمان پایبند بودهايم.
حجت الاسلام رئيسي در ادامه با اشاره به مشكلات ايجاد شده در بلاروس يادآور شد، مشكلاتي كه براي بلاروس ايجاد شده به اين علت است كه غربيها نميخواهند این کشور مستقل عمل كند، اما آنچه براي ما خوشايند است استقلال كشور بلاروس و مواضع بينالمللي آن در راستاي حفظ استقلال است.
وی خاطرنشان كرد: مسئله حقوق بشر به عنوان دستاويزي از سوي كشورهاي غربي مطرح است و آنها با استفاده از اين ابزار به كشورهاي منطقه فشار ميآورند در حاليكه اگر قرار باشد ليستي از ناقضان حقوق بشر تهيه شود ادعانامهاي بلند از ظلم آنان عليه بشر گشوده خواهد شد.
دادستان كل كشور از موضوع مبارزه با تروريسم به عنوان دغدغه اصلي نظام جمهوري اسلامي ياد كرد و گفت: مبارزه با موادمخدر، جرايم سازمان يافته نيز از ديگر موضوعات مهمي است كه همكاري و توافق دادستاني كشور بلاروس و كشور ايران در اين زمينهها بسيار ميتواند راهگشا و مؤثر باشد.
حجت الاسلام رئيسي همچنين به گسترش توافق و معاضدتهاي قضايي دو كشور نيز اشاره كرد و با اشاره به تجربيات سفر قبلي خود به كشور بلاروس يادآور شد: از چهره مصمم مردم بلاروس و اراده قوي دولتمردان اين كشور متوجه شدم دو كشور ايران و بلاروس روابط خوب و مستحكمي خواهند داشت.
دادستان كل كشور بلاروس نيز با مثبت ارزيابي كردن ديدار دادستان كل كشورمان يادآور شد: بعد از اين ديدار روابط نزديكي با شما خواهيم داشت.
ولاديميروويچ گفت: كشور ما با تمام شركتها خصوصاً نمايندگان ايراني كه در بلاروس فعاليت ميكنند همكاري سازندهاي دارد و از گسترش اين نوع همكاريها نیز استقبال ميكنيم.
وي با تأكيد بر حل مشكلات حقوقي قضايي ايرانيان در بلاروس يادآور شد: بنده شخصاً در خدمت تشكل هاي ايراني در بلاروس هستم و مشكلات آنها را حل و فصل مينمايم.
ولاديميروويچ از توافق حاصل شده در زمينه مبارزه با جرايم سازمان يافته، مبارزه با موادمخدر و تروريسم هم ابراز خرسندي كرد و گفت: توافق حاصل شده منجر به حفظ تعامل دو كشور و تشديد و تقويت مبارزه عليه جرايم مطرح شده ميشود.
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