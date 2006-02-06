مخاطبان موسيقي هاي انقلابي نبايد فقط شنوندگان داخلي باشند

"شهرياركهن زاد" آهنگساز در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: معتقدم كه موسيقي فارغ از هر سبك و سياقي يك وسيله است، وسيله اي براي رسيدن به هدف و موسيقي انقلاب هم فارغ از اين موضوع نيست و موسيقي اي است هدفمند كه جايگاه خاص خودش را دارد.

شهريار كهن زاد درگفت وگو با گروه موسيقي "مهر"با بيان اين مطلب گفت : موسيقي انقلاب هم بايد همچون ديگر انواع موسيقي جايگاه و تعريف خاص خودش را داشته باشد ، بر اساس تناسب هاي خاص زمانه حركت كند و از سويي ديگر اهداف اساسي هنر را نيز دنبال كند. بداند مي خواهد از كجا شروع شود و به كجا ختم شود.اگر اين موسيقي بر اساس تعقل و به شكل علمي پيش برود، مي تواند بسيار راهگشا باشد،موسيقي ما مي تواند موسيقي علمي پيش رود و با تمام دستاوردهاي موسيقي نوين به اهداف خاصش برسد، ما با موسيقي بومي مان مي توانيم به اهداف انقلابي مان هر برسيم، اما به شرط اينكه استفاده صحيح از آن را بلد باشم.

اين آهنگساز در مورد وجهه بين المللي موسيقي انقلاب ايران گفت : ما بايد بدانيم كه در موسيقي انقلاب تنها با شنونده ايراني مواجه نيستيم و بايد بتوانيم پياممان را به شكلي دنيا پسند به گوش جهانيان هم برسانيم. مثلا "كيتارو" آهنگساز ، قطعه اي ساخته است با عنوان "افسانه تكوين ژاپن" كه در آن قطعه با اينكه شما ژاپني نيستيد اما به راحتي مي توانيد با آن ارتباط برقرار كنيد، چرا كه به شكلي علمي با ابن حماسه برخورد كرده است و به زبان بين المللي موسيقي آن را تصنيف كرده كه براي هر مخاطبي در هر گوشه دنيا مي تواند تاريخ ژاپن را جذاب بمنايد، اين اثرنوعي موسيقي انقلابي است.

خواننده قطعه "صلح" در ادامه در مورد سير موسيقي انقلابي گفت : اي كاش موسيقي ما هم به اندازه سينماي انقلاب مي توانست پيشرفت داشته باشد، من فكر مي كنم اگر تيمي پژوهشي روي سير تكوين سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي كار مي كردند، مي توانستند به نتايج و فرمول هاي زيادي در اين زمينه دست پيدا كنند كه براي موسيقي ما هم مي توانست بسيار مفيد باشد.

وي افزود: لازم است كه مسئولين بيش از گذشته به اين امر توجه كنند و به موسيقي حماسي و انقلابي ما بيشتر بها بدهند. ما آهنگساز خوب زياد داريم، اما شرايطي كه بتوانند در اين زمينه كار كنند، متاسفانه موجود نيست.