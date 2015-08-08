رسانه ها ارتقا دهنده شاخص های بهداشتی و رفاهی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید روحانی نژاد ظهر شنبه با حضور در سرپرستی خبرگزاری مهر خراسان رضوی ضمن تبریك روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطر شهید محمود صارمی بیان کرد: خبر نگاران به عنوان رساترین شبكه ارتباطی بین مردم و مسئولین می توانند نقش پر رنگی را در جهت آموزش و آگاهی بخشی شهروندان در زمینه شناخت مطالبات و راه های پی گیری آن داشته باشند.

وی افزود: همچنین خبرنگاران می توانند با بالا بردن سطح علم اجتماعی و حقوق مدنی و شهروندان نسبت به افزایش مشاركت های اجتماعی آنان نقش بسزایی را ایفا كند.

مدیر كل دامپزشكی خراسان رضوی با تاكید بر سرعت انتشار اخبار در خبرگزاری مهر عنوان كرد: این خبرگزاری توانسته در چند سال اخیر فضای رقابت پذیری را جایگزین فضای سلیقه ای در انتشار اخبار به وجود آورد.

وی گفت: بازتاب اخبار در خبرگزاری مهر خراسان رضوی نشان دهنده فعالیت تیم رسانه ای، حرفه ای و از جنس خبر است.

روحانی نژاد بیان كرد: سازمان دامپزشكی خراسان رضوی دارای وظایف زیادی از جمله توسه اقتصادی و مراقبت از بهداشت مردم است كه متاسفانه نسبت به آن آگاهی ندارند به همین منظور اطلاع رسانی در این حوزه یكی از فاكتورهایی است كه نیاز به توجه ویژه رسانه ها دارد.

وی با اشاره به اینكه ۵۰ درصد بیماری های عفونی ریشه در حیوانات دارند، ابراز كرد: بیماری هایی از قبیل هاری، تب كنگو، تب مالت و سیاه زخم ریشه در دام دارند كه كنترل و پیشگیری آنها برعهده سازمان دامپزشكی خراسان رضوی است.

مدیر كل دامپزشكی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر ۳۰ درصد از تولیدات كشور را محصولات دامی به خود اختصاص می دهند كه در همین راستا ضروری است نسبت به سلامت دام در جهت جلوگیری ازافزایش ضایعات تولیدی اقدام شود.

وی با بیان اینكه امروز در زمینه مراتع و آب دارای محدودیت هایی هستیم، تصریح كرد: باید با ارتقای بهره وری در تولیدات دامی كیفیت و كمیت را افزایش داد.

وی با بیان اینكه تولیدات دامی استان باید با بالابردن كیفیت سهم خود را در بازارهای جهانی پیدا كند، ‌ تاكید كرد: به همین منظور باید با هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی نسبت به كیفیت بخشی محصولات و تولیدات دامی اقدام كرد كه از جمله آثار آن می توان به اشتغال زایی و سرمایه ناخالص ملی اشاره كرد.

روحانی نژاد اظهار داشت: سالانه نسبت به واكسیناسیون ۳۵ میلیون دام در خراسان رضوی اقدام می شود كه با توجه به ۸۰۰ بیماری مشترك بین انسان و حیوان دارای نقش مهمی در پیشگیری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار سرپرست خبرگزاری مهر در خراسان رضوی نیز به منظور آشنایی با روند تهیه و انتشار اخبار توضیحاتی را در این خصوص ارایه کرد.