هلاکت سرکرده تکفیریها ملقب به «قصاب داعش»/ وقوع انفجار در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مردمی عراق امروز شنبه اعلام کردند که موفق شدند یکی از سرکرده های گروه تروریستی داعش ملقب به «قصاب داعش» را در منطقه «صقلاویه» واقع در استان الانبار از پای درآورند.

بر اساس این گزارش، این شخص که «عبدالرزاق» نام داشت به دلیل ارتکاب جنایت های هولناک علیه مردم بی دفاع و غیرنظامیان به «قصاب» داعش معروف بود.

از سوی دیگر، منابع عراقی از وقوع یک انفجار تروریستی در منطقه «بغداد الجدیده» واقع در بغداد خبر می دهند.

به دنبال وقوع این انفجار که ساعاتی قبل اتفاق افتاد، هفت غیرنظامی کشته و یا زخمی شدند.

در همین حال، رسانه های عراقی اعلام کردند که تروریست های داعش در ادامه ارتکاب جنایت های خود علیه مردم موصل واقع در استان نینوا، شماری دیگر از آنها را اعدام کردند.

جنگنده های ارتش عراق نیز مواضع و مراکز وابسته به تروریست های داعش در غرب الرمادی را بمباران کردند.

۱۰ عضو گروه تروریستی داعش نیز به دنبال حملات هوایی ارتش عراق به مواضع آنها در شهر بیجی واقع در تکریت به هلاکت رسیدند.