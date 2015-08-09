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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۰۹

طی چهارماه نخست امسال؛

۴۷ باند مواد مخدر استان بوشهر متلاشی شد/ افزایش ۱۷ درصدی کشفیات

۴۷ باند مواد مخدر استان بوشهر متلاشی شد/ افزایش ۱۷ درصدی کشفیات

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به انهدام ۴۷ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان، گفت: کشفیات مواد مخدر استان بوشهر طی چهار ماه نخست امسال ۱۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مختلفی برای مقابله با مواد مخدر در استان بوشهر اجرا شده است و به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم.

وی به کشف سه هزار و ۳۸۹ کیلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر طی سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: کشفیات سال گذشته مواد مخدر در استان بوشهر به نسبت سال قبل از آن دارای ۹۲ درصد افزایش بود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر همچنین از انهدام ۱۲۱ باند تهیه و پخش و توزیع مواد مخدر در استان طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: سال گذشته شاهد افزایش هشت درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر بودیم.

وی با اشاره به کشف یک هزار و ۷۵۴ کیلوگرم مواد مخدر طی چهار ماه نخست امسال، خاطرنشان کرد: کشفیات مواد مخدر استان بوشهر طی مدت یاد شده به نسبت سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافت.

عباس‌زاده از اجرای ۸۱۵ طرح پاکسازی محلات آلوده در استان بوشهر خبر داد و افزود: ۴۷ باند توزیع مواد مخدر طی سال جاری در استان متلاشی شده است.

کد مطلب 2878325

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