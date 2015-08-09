۴۷ باند مواد مخدر استان بوشهر متلاشی شد/ افزایش ۱۷ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مختلفی برای مقابله با مواد مخدر در استان بوشهر اجرا شده است و به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم.

وی به کشف سه هزار و ۳۸۹ کیلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر طی سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: کشفیات سال گذشته مواد مخدر در استان بوشهر به نسبت سال قبل از آن دارای ۹۲ درصد افزایش بود.

فرمانده انتظامی استان بوشهر همچنین از انهدام ۱۲۱ باند تهیه و پخش و توزیع مواد مخدر در استان طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: سال گذشته شاهد افزایش هشت درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان بوشهر بودیم.

وی با اشاره به کشف یک هزار و ۷۵۴ کیلوگرم مواد مخدر طی چهار ماه نخست امسال، خاطرنشان کرد: کشفیات مواد مخدر استان بوشهر طی مدت یاد شده به نسبت سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافت.

عباس‌زاده از اجرای ۸۱۵ طرح پاکسازی محلات آلوده در استان بوشهر خبر داد و افزود: ۴۷ باند توزیع مواد مخدر طی سال جاری در استان متلاشی شده است.