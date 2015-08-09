گرانترین و ارزانترین خانه های تهران چقدر اختلاف دارند؟

خبرگزاری «ایسنا» نوشت: جدول‌های آماری این گزارش حاکی از آن است که منطقه یک بالاترین متوسط قیمت خرید و فروش زمین ساختمان مسکونی در تهران را در سه ماهه نخست امسال داشته است، اما گران‌ترین خانه در این مدت در منطقه دو و با ارزشی بیش از ۲۴ میلیون تومان برای هر متر مربع معامله شده‌ است.

بر این اساس دومین ساختمان مسکونی گران معامله شده در تهران در این مدت، در منطقه یک تهران و با قیمت هر متر مربع ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده‌ است. اما این جدول نشان می‌دهد که ارزان‌ترین خانه فروخته شده در گران‌ترین منطقه شهر قیمتی معادل هر متر مربع یک میلیون تومان داشته‌ است.

همچنین این جدول نشان می‌دهد که ارزان‌ترین مسکن فروخته شده در تهران طی نخستین فصل سال جاری، در منطقه دوازده و با قیمتی حدود ۶۶۶ هزار تومان برای هر متر مربع بوده‌ است، پس از آن ارزان‌ترین معاملات زمین ساختمان مسکونی ثبت شده در تهران در منطقه ۱۸ و ۲۰ بوده‌ است.

در ادامه در حالیکه منطقه یک بالاترین متوسط اجاره ماهانه برای ساختمان مسکونی بعلاوه سه درصد ودیعه در منطقه یک طی بهار امسال داشته است، گران‌ترین اجاره بها در منطقه دو تهران و با قیمت ماهانه ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر متر مربع به ثبت رسیده است، منطقه‌های یک و سه نیز در رتبه‌های بعدی گران‌ترین اجاره بها قرار دارند.

ارزان‌ترین اجاره‌بها نیز در تهران طی سه ماهه اول سال جاری در منطقه ۲۰ با ارزش ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر متر مربع ثبت شده است و مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران دومین و سومین اجاره‌بهای ارزان قیمت را داشتند.

در ادامه جدول آماری مرکز آمار از اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در بهار امسال، منطقه دو بالاترین متوسط قیمت هر متر زمین یا زمین ساختمان کلنگی در تهران را داشته است، اما بالاترین قیمت برای هر متر زمین در این مدت در منطقه یک و با قیمت ۲۵ میلیون تومان به ثبت رسیده‌ است، پس از آن دومین زمین گران معامله شده در تهران در این مدت مربوط به منطقه دو و با ارزش بیش از ۲۴ میلیون تومان بوده‌ است.

طبق این گزارش سومین زمین گران ثبت شده در دفاتر معاملات ملکی در این مدت در منطقه سه و با فاصله ارزشی بالا با اولین و دومین زمین گران قیمت بوده‌، بر این اساس قیمت هر متر مربع از سومین زمین گران قیمت معامله شده در تهران در این مدت کمتر از ۱۷ میلیون تومان بوده‌ است.

ارزان‌ترین زمین‌های معامله شده در تهران نیز در این مدت در منطقه ۲۰، ۱۹ و ۱۸ و با ارزش تقریبی هر متر مربع یک میلیون تومان ثبت شده‌اند.