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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

تیمی که در خانه جام را از دست داد؛

واقعیت‌های تلخ تیم والیبال ایران/پشتوانه‌سازی باپابه سن گذاشته‌ها

واقعیت‌های تلخ تیم والیبال ایران/پشتوانه‌سازی باپابه سن گذاشته‌ها

تیم ملی والیبال ب ایران درحالی عنوان نخست را در رقابتهای قهرمانی آسیا از دست داد که ایرادات فنی و رفتاری نسبت به این تیم وجود دارد اما بسیاری از منتقدان به دلایلی خاص حاضر به بازگو کردن آنها نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا در حالی با قهرمانی تیم ژاپن (تیم دوم این کشور) خاتمه یافت که از قبل دست اندرکاران والیبال ایران با آسودگی خاطر جام را برای خود کنار گذاشته بودند. در کوران مسابقات نیز بسیاری از کارشناسان مدعی شده بودند تیم کشورمان بدون هیچ مشکلی جام را از آن خود خواهد کرد اما از مرحله نیمه نهایی بود که شرایط دیگری رقم خورد و شاگردان پیمان اکبری که به سختی از سد چین گذشته بودند مقابل آنالیز خوب، حرفه‌ای‌گری و بازی منسجم تیم کوتاه قامت ژاپن کاری از پیش نبردند و با وجود حمایت چندین هزار نفر از هواداران ایرانی جام را از دست دادند.

تیمی که تحت عنوان تیم ب ایران در این دوره از مسابقات حضور یافت تلفیقی از بازیکنان باتجربه و اسمی و چندین بازیکن دیگر که فرصت کمتری در عرصه بین‌المللی برای نشان دادن توانایی‌های خود داشتند تشکیل یافته بود. این در حالی است که در تمام دنیا وقتی نام تیم ب به میان می‌آید ناخواسته ذهن همه به سمت بازیکنان کم تجربه و پشتوانه می‌رود اما به نظر می‌رسد این مورد در خصوص تیم ب کشورمان چندان رعایت نشده و پایه‌های اصلی این تیم از بازیکنان باتجربه تشکیل یافته بود.

واقعیت‌های زیادی در خصوص تیمی که در رقابتهای قهرمانی آسیا به میدان رفت وجود دارد. واقعیت‌هایی که هیچ گاه از سوی گزارشگران و مجریان تلویزیونی عنوان نشد. تمجیدهای کورکورانه آنها از سم هم بدتر است و باعث می‌شود بسیاری از مشکلات و ضعف‌ها پنهان بماند و اذهان عمومی به سمتی دیگر کشانده شود. به نظر می‌رسد گزارشگران یاد شده برای فدراسیون بازی‌ها را گزارش کرده و تجزیه و تحلیل می‌کنند نه برای مردم.

شاید اگر تیم ب ایران کاملا از بازیکنان رده سنی امید و بازیکنان کم تجربه تشکیل می‌شد و حتی نتیجه را هم در تهران از دست می‌داد کسی از عملکرد این تیم خرده نمی‌گرفت چرا که فدراسیون و تیم ملی به هدف اصلی خود برای کسب تجربه می‌رسید اما حیف که کسب عنوان در پس نام تیم ب پنهان مانده بود وگرنه سرمربی این تیم بعد از شکست مقابل ژاپن به یکباره مدعی نمی‌شد که این تیم سوم ایران بوده است.

حضور پیمان اکبری در راس کادر فنی این تیم نیز با انتقادات زیادی همراه بود که داورزنی رئیس فدراسیون والیبال قبل از شروع مسابقات با یک مصاحبه تند خود سعی کرد همه منتقدان را خاموش کند. اکبری همزمان هدایت تیم دانشجویان، تیم ب و پیکان را عهده‌دار است که البته رئیس فدراسیون مدعی شده بود انتخاب وی برای تیم دانشجویان خارج از حیطه کاری فدراسیون بوده است.

آیا می‌شود پذیرفت این کار بدون هماهنگی فدراسیون بوده است؟ آیا بهتر نبود تفکر تازه‌ای در تیم ب حاکم می‌شد و دست کم به مربی دیگری فرصت ابراز شایستگی‌های خود داده می‌شد تا اکبری هم با آرامش لازم برای تیم باشگاهی خود در عرصه آسیایی برنامه‌ریزی کند؟ البته توجیه مسئولان والیبال کشور این بوده که بازیکنان هر سه تیم مشترک هستند. این هم نمی‌تواند توجیه خوبی باشد. تیم دانشجویان در یونیورسیاد نتیجه نگرفت و در تهران هم با برخورداری از بازیکنان کاملا باتجربه فینال را باخت.

در کنار این مسایل باید به برخی رفتارهای بازیکنان تیم ب نیز اشاره کرد که دور از اخلاق حرفه‌ای گری است. اینکه کاپیتان با تجربه کشورمان بعد از پیروزی دشوار برابر چین حریف را ترسو خواند به نوعی توهین به حریف بود چرا که احترام متقابل شریط اصلی والیبال دنیا است اما بازیکنان کشورمان در بسیاری از موارد پس از کسب امتیاز شادی‌های تحقیر آمیز نسبت به بازیکنان حریف داشتند و در نشت خبری هم کاپیتان این تیم رفتار دیگر بازیکنان را تکمیل کرد.

اگر اینگونه است پس باید گفت تیم ب هم در فینال ترسو بوده که نتیجه را واگذار کرده است؟ یا هر تیمی که از آمادگی فنی و ذهنی بالاتری برخوردار است نتیجه لازم را گرفته است. بدتر از همه اینکه خود پیمان اکبری زمانی که جام را از دست داد مدعی شد که تیم ب به نوعی تیم سوم ایران است. مشخص نیست وی چرا این ادعا را مطرح کرده است چرا که هیچ تیمی در دنیا تنها از شش بازیکن اصلی برخوردار نیست و مجوعه بازیکنان فیکس و ذخیره «تیم» را تشکیل می‌دهند.

جام هجدهم قهرمانی آسیا از تهران به شرق آسیا رفت ولی درس های زیادی برای والیبال ایران بر جای گذاشت. درس‌هایی که بسیاری از منتقدان حاضر به بازگو کردن آنها نیستند چرا که نمی‌خواهند جایگاه خود را در والیبال ایران از دست بدهند و این دردناک‌تر از هر چیزی است. آنها که در محافل خصوصی تاکید بر این دارند بازیکنان تیم ب فاصله‌ای بسیار با آنها که ملی‌پوشان اصلی ایران دارند و بسیاری از آنها با این کیفیت فنی هرگز نمی‌توانند گزینه‌های خوبی برای تیم کشورمان باشند اما در منابع رسمی و رسانه‌ای به دلایل گفته شده این حرف‌ها را بر زبان نمی‌آورند.

کد مطلب 2878404

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    نظرات

    • رضا ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      دمت گرم نوشتت تنده اما لازمه . در مورد گزارشگرا که زدی تو خال دمت گرم .
    • سارا ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      واقعا متن تاثیر گذاری بود اما کو گوش شنوا ؟ممنون از متن قشنگتون
    • محمد محمدی ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      خب اگر کسی مشکلات را بازگو نکند اخه ما کی باید بفهمیم مشکلات کجاست و چیه؟پس کجا باید مشکلات رو متوجه شد؟شما که مقاله نوشتی مشکلات رو هم بنویسد لطفا
    • بلال افخمی ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      بسیار نکات عالی را گوشزد کردید تیم پیر ایران کسب تجربه میکرد؟؟؟؟؟؟؟
    • محمد ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      واقعا که تیم ضعیفی بود. تیم نوجوانان خیلی از این تیم قویتره و جای تاسف داره که بازیکنانی مثل پیروت پور که پر از اشتباه بود میخوان به زور ملی پوش کنن. هرچند که این بیشتر تیم پیکان بود تا تیم ملی و پیمان اکبری قصدش اماده کردن تیم پیکان واسه جام باشگاهای آسیا بود
    • قنبر ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      اصلا برا پشتوانه سازی آینده نبود. برا شناخت بازیکن برا انتخابی المپیک و جام جهانی بود! تیم هم تیم خوبی بود فقط پاسورها تفاوت زیادی با معروف دارن. تیم تو فینال خودش رو از قبل برنده میدونست برا همین باخت به نظر من.
    • ایران ایراندوست ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      به باور بنده بعنوان یک رای، اشتباه مربی ایران در بکارگیری زرینی بزرگترین عامل شکست تیم بود. در دو ست، ژاپنی ها فقط او را نشانه گرفته بودند و می بایست در همان ست اول نیمکت نشین می شد. زدن سرویس به تور، آبشار به بیرون و به تور و خرد کردن اعصاب بازیکنان هم بخشی از هنر ایشان بود که پس از پیروزی بر چین آن چنان بدور از عرف بین الملل سخن راندند.
    • میثم ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      واقعا مرسی. فقط مهر بود که بی مهری که به والیبال داره میشه رو بیان کرد. گزارشگری که همه چی رو سفید و رویایی می دید. کسی که واضح ترین اشتباه داوری رو نمی دید(چون داور ایرانی بود) و تملق های بیش از حد که دل رو واقعا می زد. پیمان اکبری هم باید بره حرف زدن رو یاد بگیره. بعد از بازی با چین تو مصاحبه بعد از بازی گفت مساجدی فقط در حد مترجمه. شما که در حد مربی بودی چرا آقای سرمررررربی!!! خلاصه همه چی به هم میاد... فقط.. ادعا... ادعا... ادعا...
    • افشین ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      متاسفانه بعضی از ما ایرانی ها همین جوری هستم نان به نرخ روز خور. دمشون گرم با نزدیک یک ماه از تشکیل تیم بازم دوم شدن. عالی.
    • علی ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      واقعا دم شما گرم که حرف دل ما رو زدی تیم ژاپن با هفت قهرمانی که داشت باز هم با تمام قوا اومد و قهرمانیه هشتمشو جشن گرفت ولی ایران دو بار که قهرمان شد خیلی زود مغرور شد و با تیم دوم شرکت کرد، ایران که نمیتونه قهرمان جهان بشه چه خوبه در آسیا با تمام توان بیادو اول آسیا بشه،واقعا حیف شد بعد از دو دوره ی متوالی ایران قهرمان نشد،مسئولین که نگران نیستند ما باید غصه شو بخوریم.
    • حسین ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      متاسفانه آقای اکبری درمصاحبه ای بعد از بازی با چین ، به نوعی به هموطن خود آقای مساجدی توهین کرد و او را نه کمک مربی ژاپن ، بلکه مترجم ولاسکو دانست . ایشان امتحانش را در تیم والیبال دانشجویان با شکست مقابل تایوان ، پس داده بود و نباید مربی تیم باصطلاح ب ما میشد .
    • امین ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      تحلیل و گزارش افتضاحی بود. این تیم جوانان که نبود. این دومین تیم ملی ایرانه. برای استراحت تیم اول این تیم را یک هفته مانده به مسابقات تشکیل دادن. با یک هفته تمرین نایب قهرمان آسیا شد. چرا انقدر ساده اندیش هستیم؟ فقط به قهرمانی و ... فکر نکنیم . کمی آینده نگر باشیم
    • عادل ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
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      اشتباه ما همین زود مغرور شدن و حرف های ناپخته زدن است
    • والیبالیست ۰۲:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
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      اقای خبر گزاری مهمرمن طرفدار فدراسیون نیستم ولی از روی مدرک حرف بزن . شما که میگی تیم ب ایران نبود و با تجربه ها بودن پس خواهشا لطفا فقط یک نفر با تجربه رو به غیر از زرینی نام ببر . خواهش میکنم واسه اثبات ادعات یک نفر رو نام ببر
    • محمدحسین ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
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      سلام/به نظرم اگرحمایت وحضورپرشور تماشاگران نبود این تیم تافینال هم نمی رسید بااین عملکرد دست اندرکاران آن هم درتهران به شعوروشخصیت وغرور ملی وتماشاگران حاضر توهین شده است یک موضوع مهم دیگر این است که اغلب اخلاق را هم می بازیم.......
    • عباس ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
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      به نظر من باید بازیکن های ذخیره تیم اصلی مثل مهدوی، صنوبر، معنوی نژاد و ... به همراه تعدادی از بازیکن های تیم ملی امید در این مسابقات شرکت می کردند. این میشه کسب تجربه. به نظر من تا از سطح اول والیبال دور نشدیم یزدانی خرم باید برگرده.
    • رضا ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
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      چند تا مشکل اساسی داشتیم: 1 پاسورها فاجعه بودن همه توپهاشون با دفاع مواجه میشد 2.دفاع روی تور هم فاجعه بود اصلا نداشتیم . حتی جلوی مهاجم ژاپن با قد1.78 3. سرویس زن نداشتیم فقط دو نفر پرشی میزدن اونم اکثرا خراب میکردن 4. دریافت عقب ضعیف بود هیچ کس حال شیرجه زدن نداشت 5. زرینی هم همش سر پیروت پور فریاد میزد که باعث افت عملکرش میشد
    • محمد احمدی نیا ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
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      ای کاش آنقدر مسائل اخلاقی و رفتار جوانمردانه در بین بازیکنان و مربیان و تماشاچیان ما نهادینه شود که تیمهای حریف باز ی با ما افتخارشان باشد. چه اشکالی دارد که به موقع هم تیم حریف و هم تیم خودی مورد تشویق قرار گیرد. و از بکار بردن توق های اعصاب حوردکن خودداری کرده و فقط تشویق کلامی و دست زدن جایگزین شود.
    • حمید ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
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      اصلا پیمان اکبری در حد مربیگری تیم ملی نبود ایشان در دوره ای که در تیم ملی هم بازی میکرد چندان بازیکن شاخصی نبود . هم ایشان و هم اقای زرینی در مصاحبه های بعد از بازی واقعا اخلاق حرفه ای نداشتن .

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