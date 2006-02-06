  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۲۵

يوشكا فيشر:

آمريكا توانايي ايجاد نظام سياسي جديد درعراق را ندارد / خاورميانه بزرگترين تهديد براي اروپا است

آمريكا توانايي ايجاد نظام سياسي جديد درعراق را ندارد / خاورميانه بزرگترين تهديد براي اروپا است

وزيرامورخارجه سابق آلمان، تاكيد كرد آمريكا توانايي ايجاد نظامي جديد درعراق را ندارد و به جاي آن شكافي ايجاد كرده كه منجر به درگيري ها و منازعاتي درآينده خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه البيان ،  يوشكا فيشرروزگذشته در درمناظره اي كه با  " دان دينر"مورخ برجسته آلماني داشت با انتقاد ازآمريكا به علت جنگ عليه عراق، گفت:" آمريكا درجايگاهي نيست كه با هدف تغييرنظام وارد جنگ شود".

يوشكا فيشر همچنين خاورميانه را بزرگترين تهديد براي امنيت اروپا و ايران را نيز خطر ديگري براي امنيت جهان خواند و گفت حوادثي كه درحال حاضردرايران واسرائيل درحال وقوع است مستقيما برامنيت اروپا تاثيرمي گذارد .

فيشر در اين مناظره كه به بررسي تحولات آمريكا ، خاورميانه و آينده اروپا اختصاص داشت ، مدعي شد :" اگربخواهم برنامه اي براي بكارگيري صلح آميزازانرژي هسته اي بيان كنم اين مسئله با فعاليت هاي كنوني ايران تناقض دارد".

 

کد مطلب 287843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها