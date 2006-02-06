آمريكا توانايي ايجاد نظام سياسي جديد درعراق را ندارد / خاورميانه بزرگترين تهديد براي اروپا است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه البيان ، يوشكا فيشرروزگذشته در درمناظره اي كه با " دان دينر"مورخ برجسته آلماني داشت با انتقاد ازآمريكا به علت جنگ عليه عراق، گفت:" آمريكا درجايگاهي نيست كه با هدف تغييرنظام وارد جنگ شود".

يوشكا فيشر همچنين خاورميانه را بزرگترين تهديد براي امنيت اروپا و ايران را نيز خطر ديگري براي امنيت جهان خواند و گفت حوادثي كه درحال حاضردرايران واسرائيل درحال وقوع است مستقيما برامنيت اروپا تاثيرمي گذارد .

فيشر در اين مناظره كه به بررسي تحولات آمريكا ، خاورميانه و آينده اروپا اختصاص داشت ، مدعي شد :" اگربخواهم برنامه اي براي بكارگيري صلح آميزازانرژي هسته اي بيان كنم اين مسئله با فعاليت هاي كنوني ايران تناقض دارد".