بیش از ۱۱ هزار واقعه ولادت در همدان ثبت شد

عبدالله مقصودی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از مجموع ولادت های ثبت شده شش هزار و ۱۴۰ نفر پسر و پنج هزار و ۷۴۷ نفر دختر بوده اند، افزود: در مجموع به ازای هر ۱۰۷ پسر ۱۰۰ دختر در استان همدان متولد شده است.

وی با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال در هر شبانه روز ۹۶ نوزاد متولد شده است، اظهارداشت: از مجموع ولادت های ثبت شده تعداد هفت هزار و ۵۷۰ ولادت شهری و چهار هزار و ۳۱۷ مورد نیز روستايی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان بيشترين آمار ولادت ها را مربوط به گروه سنی مادران ۲۹-۲۵ سال عنوان کرد و گفت: ۹۹.۶ درصد از ولادت های ثبت شده در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسيده اند.

عبدالله مقصودی فر یادآورشد: ۱۹۶ مورد از ولادت های ثبت شده در چهارماه نخست امسال مربوط به نوزادان دوقلو بوده است.

وی به بیشترین نام انتخابی در گروه پسران و دختران اشاره کرد و افزود: در چهار ماه نخست سال جاری بيشترين نام انتخابی در گروه پسران مربوط به نام اميرعلی با تعداد ۳۸۲ مورد و در گروه دختران بيشترين نام انتخابی مربوط به نام فاطمه با ۵۵۴ مورد بوده است.

عبدالله مقصودی فر با بیان اینکه بعد از نام امير علی در گروه پسران، ابوالفضل و محمدطاها در رده های بعدی بيشترين نام انتخابی پسران قرار دارند، اظهارداشت: در گروه دختران نيز بعد از نام فاطمه، به ترتيب نام های زهرا و نازنين زهرا بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

وی در ادامه همچنین از ثبت سه هزار و ۳۷۷ واقعه فوت درچهار ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این میزان واقعه فوت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه به طور متوسط در هر شبانه روز ۲۷ واقعه فوت در استان همدان به ثبت رسیده است عنوان کرد: از مجموع فوت‌شدگان در این مدت ۵۸.۷ درصد مربوط به مردان و ۴۱.۳ درصد هم مربوط به زنان بوده است.

مقصودی فر ۶۳.۱ درصد از فوتی های ثبت شده را در جوامع شهری و مابقی را در جوامع روستایی اعلام کرد و گفت: بیشترین علت مرگ و میر با ۹۳۹ مورد ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی بوده که ۲۷.۸ درصد مرگ و میرها را در استان به خود اختصاص داده است.

وی همچنین بیشتر فوت‌های ثبت شده را با ۱۵۲۵مورد مربوط به افراد ۷۵ سال به بالا عنوان کرد و اظهارداشت: ۹۹.۱ درصد از فوت‌های ثبت شده در چهار ماه نخست سالجاری در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت رسیده اند.