به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن موسیقی ایران در نظر دارد در این نمایشگاه که از ۳۰ مهر تا ۳ آبان در بوداپست مجارستان برگزار می شود با رویکردی جدید به معرفی هنرمندان و گروه های ایرانی که قابلیت اجرای زنده در کشورهای محتلف دنیا دارند، بپردازد.

این انجمن دولتی از تمامی علاقمندانی که شرایط ذیل را احراز می ­کنند، دعوت کرده تا اطلاعات مورد نیاز را حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور به روابط عمومی انجمن موسیقی ایران تحویل دهند.

شرایط هنرمندان/گروه ها:

۱ – گروه ها باید حداکثر دارای ۶ عضو باشند.

۲ – هیچ یک از اعضای معرفی شده نباید منع قانونی برای سفر به خارج کشور داشته باشند.

۳ – نوع موسیقی هنرمندان یا گروه های متقاضی باید در یکی از شاخه های سنتی/دستگاهی، نواحی/مقامی یا تلفیقی باشد.

نکته: گروه های تلفیقی که آثار ایشان گرایش به موسیقی پاپ داشته باشد در چارچوب مخاطبان نمایشگاه ومکس نمی‌گنجد.

۴ – حداقل یک نفر از اعضای گروه به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد.

اطلاعات مورد نیاز برای معرفی در نمایشگاه ومکس:

۱ – تاریخ تاسیس گروه و نام سرپرست گروه (یا نام کامل و سابقه فعالیت هنرمند)

۲ – نام و نام خانوادگی کلیه اعضا به همراه نقش ایشان در گروه.

۳– سابقه اجراهای زنده قبلی گروه/هنرمند با قید محل و سال.

۴ – حداقل یک نمونه تصویری از اجرای گروه/هنرمند با کیفیت قابل ارائه برای تبلیغ (نمونه های تصویری در فرمت MP۴ یا MPEG ارائه شوند). هر نمونه تصویری حداکثر ۵ دقیقه باشد.

۵ – حداقل ۲ نمونه صوتی از موسیقی گروه/هنرمند در فرمت MP۳-۳۲۰kbps

۶ – در صورتی­که از گروه/هنرمند آثاری منتشر شده است، تصویر جلد آلبوم های منتشر شده ارائه شود.

۷ – معرفی مکتوب گروه/هنرمند در حداکثر ۳۳۰ کلمه.

۸ – حداقل ۲ عکس با کیفیت ۳۰۰-dpi از گروه/هنرمند.

۹ – در صورت وجود نقد یا تحلیل از آثار گروه/هنرمند در جراید (مکتوب یا اینترنتی) تصویر یا آدرس لینک مطلب منتشر شده ارائه شود.

۱۰ – نام مدیر برنامه (گروه/هنرمند) و آدرس ایمیل و تلفن ایشان.

۱۱ – آدرس تارنمای اینترنتی گروه/هنرمند.