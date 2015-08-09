به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن موسیقی ایران در نظر دارد در این نمایشگاه که از ۳۰ مهر تا ۳ آبان در بوداپست مجارستان برگزار می شود با رویکردی جدید به معرفی هنرمندان و گروه های ایرانی که قابلیت اجرای زنده در کشورهای محتلف دنیا دارند، بپردازد.
این انجمن دولتی از تمامی علاقمندانی که شرایط ذیل را احراز می کنند، دعوت کرده تا اطلاعات مورد نیاز را حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور به روابط عمومی انجمن موسیقی ایران تحویل دهند.
شرایط هنرمندان/گروه ها:
۱ – گروه ها باید حداکثر دارای ۶ عضو باشند.
۲ – هیچ یک از اعضای معرفی شده نباید منع قانونی برای سفر به خارج کشور داشته باشند.
۳ – نوع موسیقی هنرمندان یا گروه های متقاضی باید در یکی از شاخه های سنتی/دستگاهی، نواحی/مقامی یا تلفیقی باشد.
نکته: گروه های تلفیقی که آثار ایشان گرایش به موسیقی پاپ داشته باشد در چارچوب مخاطبان نمایشگاه ومکس نمیگنجد.
۴ – حداقل یک نفر از اعضای گروه به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد.
اطلاعات مورد نیاز برای معرفی در نمایشگاه ومکس:
۱ – تاریخ تاسیس گروه و نام سرپرست گروه (یا نام کامل و سابقه فعالیت هنرمند)
۲ – نام و نام خانوادگی کلیه اعضا به همراه نقش ایشان در گروه.
۳– سابقه اجراهای زنده قبلی گروه/هنرمند با قید محل و سال.
۴ – حداقل یک نمونه تصویری از اجرای گروه/هنرمند با کیفیت قابل ارائه برای تبلیغ (نمونه های تصویری در فرمت MP۴ یا MPEG ارائه شوند). هر نمونه تصویری حداکثر ۵ دقیقه باشد.
۵ – حداقل ۲ نمونه صوتی از موسیقی گروه/هنرمند در فرمت MP۳-۳۲۰kbps
۶ – در صورتیکه از گروه/هنرمند آثاری منتشر شده است، تصویر جلد آلبوم های منتشر شده ارائه شود.
۷ – معرفی مکتوب گروه/هنرمند در حداکثر ۳۳۰ کلمه.
۸ – حداقل ۲ عکس با کیفیت ۳۰۰-dpi از گروه/هنرمند.
۹ – در صورت وجود نقد یا تحلیل از آثار گروه/هنرمند در جراید (مکتوب یا اینترنتی) تصویر یا آدرس لینک مطلب منتشر شده ارائه شود.
۱۰ – نام مدیر برنامه (گروه/هنرمند) و آدرس ایمیل و تلفن ایشان.
۱۱ – آدرس تارنمای اینترنتی گروه/هنرمند.
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