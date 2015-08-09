مواد مخدر چالش بزرگ منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، ژنرال باز محمد احمدی، معاون وزیر کشور افغانستان صبح امروز همراه با یک هیات بلندپایه در دیدار رسمی با سردار مؤیدی، رئیس پلیس مواد مخدر ناجا از تلاش ها و زحمات جمهوری اسلامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: ما به خاطر تبادل و همکاری بیشتر در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ایران دعوت شده ایم. ایران کشور دوست و همسایه و برادر ما است و همانند کشور افغانستان به پدیده اعتیاد و مواد مخدر به عنوان یک پدیده خانمانسوز نگاه می کند.

ژنرال احمدی مواد مخدر را عامل ناآرامی و بی ثباتی در منطقه برشمرد و ادامه داد: از آنجایی که برخورد با پدیده شوم اعتیاد یک موضوع بین المللی و منطقه ای است، برای حل این معضل نیازمند همکاری های منطقه ای داریم.

معاون وزیر کشور افغانستان گفت: افغانستان بیشتر از ۳۰ سال درگیر جنگ و کشمکش های داخلی بود و همین امر باعث شده است که مواد مخدر در کشور ما رشد و گسترش بیشتری پیدا کند در حال حاضر شیوع و گسترش مواد مخدر در مناطق جنوب و غرب افغانستان که در دست شورشیان و طالبان است، گسترش چشمگیری پیدا کرده است. افغانستان نیاز به آن دارد که کشورهای دوست کمک بیشتری به ما داشته باشند تا بتوانیم با این پدیده خانمان برانداز مبارزه جدی تری داشته باشیم.

وی با ابراز خرسندی از اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت و دولت افغانستان بوده و همکاری خوب و تنگاتنگی با این کشور داشته است، تصریح کرد: امیدواریم این همکاری ها دو جانبه شده و تقویت و گسترش پیدا کند و جنبه عملی آن فضای اعتماد و باور بین دو کشور را تقویت بخشد.

ژنرال احمدی با تشکر از تلاش های نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر برای مبارزه و جانفشانی در امر مبازره با قاچاقچیان اضافه کرد: انشاءالله بتوانیم در این سفر راه حل های منطقی و درستی را برای مبارزه با مواد مخدر پیدا کنیم.