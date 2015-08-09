دانش آموزان روستای «ژیوار» سروآباد دیگر در تاریکی درس نمی خوانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان زاهد نصیری گفت: مدرسه «حبیب الله اداك» روستای ژیوار به علت نبود برق با مشکلات زیادی مواجه و طرح برق رسانی به این مدرسه نیازمند احداث شبكه و تاسیسات برقی بود که هزینه های زیادی در پی داشت که خوشبختانه با قبول این هزینه ها از سوی یک خانم خیر ساکن تهران، برق رسانی به این مدرسه انجام شد و دیگر دانش آموزان این مدرسه در تاریکی به تحصیل نخواهند پرداخت.

وی افزود: آشنایی این خانم خیر با این مدرسه و اعلام آمادگی جهت مشارکت در برق رسانی آن از طریق یک سایت اینترنتی به نام ژیوار بوده که از سوی اهالی روستا طراحی شده و مشکلات روستا از جمله موضوع نبود برق این مدرسه در آن مطرح شده بود.

نصیری ادامه داد: برق رسانی به مدرسه ژیوار بالغ بر ۹۰ میلیون ریال هزینه دربر داشت كه بعد از تامین اعتبار، صدور دستوركار و تهیه اقلام دستوركار همکاران شرکت به صورت ضربتی و فوری همه اقدمات لازم شامل تیر گذاری، سیم كشی، تأمین روشنای معابر و نصب تابلو را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند و چراغ مدرسه را روشن کردند.

وی در پایان عنوان کرد: این عمل انسان دوستانه موجب رضایت اهالی روستا بخصوص دانش آموزان شد و امیدواریم در آینده شاهد چنین كارهایی از هموطنان خیرمان باشیم.