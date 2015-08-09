معرفی هیات بازبینی دو بخش جشنواره تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات بازبینی بخش تئاتر کودک و نوجوان و بخش تئاتر خیابانی چهارمین جشنواره تئاتر شهر معرفی شدند. کریم اکبری مبارکه، مریم کاظمی و ناصر آویژه از هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان بازبینی نمایش های تولید شده برای بخش تئاتر کودک و نوجوان جشنواره تئاتر شهر را بر عهده گرفتند.

کریم اکبری مبارکه بازیگر، مریم کاظمی نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر و ناصر آویژه بازیگر و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان از ۲۶ مرداد به تماشای ۴۳ نمایشی که به مرحله بازبینی راه پیدا کرده اند، می نشینند.

بخش تئاتر خیابانی جهارمین جشنواره تئاتر شهر نیز توسط حسین پرستار، محمدرضا الوند و میلاد نیک آبادی بازبینی می شوند.

حسین پرستار بازیگر تئاتر و تلویزیون، محمد رضا الوند منتقد و مدرس تئاتر و میلاد نیک آبادی چهره جوان تئاتر و برگزیده جشنواره تئاتر فجر مجموعه ۴۵ نمایش خیابانی که به مرحله بازبینی راه پیدا کرده اند را ارزیابی خواهند کرد.

بازبینی بخش تئاتر خیابانی طی روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ مرداد در فرهنگسرای بهمن انجام می شود.

بازبینی بخش تئاتر کودک و نوجوان نیز از ۲۶ مرداد آغاز و ۳۰ مرداد ماه جاری به پایان می رسد.

چهارمین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از ۲۶ شهریور تا دوم مهرماه ۱۳۹۴ در سالن های تئاتر و مراکز فرهنگی هنری شهر تهران برگزار می شود.