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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

کیومرث هاشمی تاکید کرد:

اوج ایثار را می‎توان را در عرصه خبرنگاری دید

اوج ایثار را می‎توان را در عرصه خبرنگاری دید

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه خبرنگاران در عرصه ورزش کشور، گفت: اوج ایثار را می‎توان در عرصه خبرنگاری و در کار خبرنگاران دید.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی که امروز یکشنبه همراه با جمعی از خبرنگاران به منظور ادای احترام به شهدای رسانه و نام‌آوران به زیارت قبور آنها رفته است،اظهار داشت: در یک حرکت معنوی تصمیم گرفتیم همراه با دوستان رسانه‌ای به مناسبت روز خبرنگار به زیارت قبور شهدای رسانه و نام‌آور بیاییم و این‌گونه به آنها که چند سال است جایشان در میان اصحاب رسانه خالی است، ادای احترام کنیم.

وی با یادآوری اینکه شهدای رسانه در جریان یک سانحه هواپیمایی جان خود را از دست دادند، گفت: همین مسئله نشان می‌دهد که در کل خبرنگاران تا چه حد نسبت به شغلشان و رسالتی که در این عرصه دارند، تعصب دارند. اوج ایثار را می‌توان در عرصه خبرنویسی و در کار خبرنگاران دید.

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: بالاترین اتفاق در عرصه خبر این است که خبرنگار به جمع شهدا بپیوندد و این اتفاقی است که برای این عزیزان رخ داد. امروز به همین بهانه اینجا آمدیم تا هم قوت قلبی باشیم برای خانواده این عزیزان و هم اینکه اعلام کنیم ادامه‌دهنده راه آنها خواهیم بود.

کیومرث هاشمی ابراز امیدواری کرد که اصحاب رسانه بتوانند به خوبی و درستی  راه شهدای رسانه را دنبال کنند.

کد مطلب 2878602
زینب حاجی حسینی

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