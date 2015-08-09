پولی شدن بزرگراهها آزمایشی باشد/لزوم افزایش درآمدهای پایدار شهرها

محمد حقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اخذ عوارض از بزرگراه های پایتخت گفت: قرار بود در اتوبان صدر به صورت آزمایشی از خودروهای عبوری عوارض اخذ شود و پس از نظرسنجی از مردم و موفقیت طرح این موضوع فراگیر شود.

وی با بیان اینکه اخذ عوارض از بزرگراه ها و معابر شهری را به صورت سعی و خطا قبول دارم گفت: ما ابتدا باید آزمایش کنیم و پس از نظرسنجی و دریافت نقطه نظرات مردم اجرایی بودن این طرح را بررسی کنیم. همچنین باید ببینیم آیا امکان هماهنگ شدن با نیروی انتظامی وجود دارد و شهرداری نیز زیرساخت های لازم را برای انجام این پروژه دارد یا خیر. به نظر می آید اجرای آزمایشی آن در یک یا دو بزرگراه قابل قبول است.

حقانی با بیان اینکه هزینه های شهر را باید مردم پرداخت کنند گفت: هر شهروندی که بیشتر از امکانات استفاده می کند باید بهای بیشتری هم بپردازد اما واقعیت این است که این طرح باید به طور کامل بررسی شود و مطالعات لازم درخصوص آن انجام شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: شهرها باید متکی به درآمدهای پایدار خودشان باشند. این موضوع می تواند یکی از منابع درآمدهای پایدار شهرها باشد.