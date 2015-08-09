ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تعاونی جدید/ بخشی از مسکن مهر باید تخریب شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این نمایشگاه کمک می کند تا آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان شناخته شود، گفت: نیازمند تقویت ارتباطات بین المللی و صنایع در این بخش مهم از اقتصاد هستیم که در سال های اخیر رشد خوبی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه صادرات افزایش یافته و با برخی کشورهای اروپایی در این حوزه قابلیت رقابت داریم، اظهار داشت: ساخت مسکن توسط بخش تعاون قابل رقابت با تولید سایر بخش ها است و ما هم اکنون مشکل بین المللی کردن برخی برندهای ایرانی را داریم.

ربیعی با تاکید بر اینکه صنعت ساختمان برخی صنایع جانبی مانند فولاد و سیمان را به تحرک درمی‌آورد، افزود: عرضه و تقاضای مسکن در ایران هنوز جای کار دارد و باید در این زمینه اقدامات موثرتری صورت بگیرد.

وی در خصوص ساخت مسکن مهر توسط شرکت های تعاونی عنوان کرد: به دلیل وجود نظارت در ساخت مسکن تعاونی، این بخش سرجمع توانسته تولیدات قابل قبولی ارائه دهد که از نظر مقاومت نیز ساختمان ها استحکام بیشتری دارند و از سویی هزینه تمام شده کمتری نیز داریم.

وزیر کار با اعلام اینکه تعاونی ها ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل دادند، اظهار داشت: همچنین ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز در دست ساخت داریم.

ربیعی با انتقاد از اینکه در طرح مسکن مهر افراد را به اسم تعاونی ها سامان دادند و اصلا کار تعاونی نبوده است، افزود: در بخشی از این موارد تا چند سال آینده باید ساختمان های ایجاد شده به دلیل بنیان ضعیف و مصالح نامناسب تخریب شوند.