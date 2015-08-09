برترین تصاویر جهان در ۱۸ مرداد ۹۴

خشک کردن سنتی محصولات غذایی در چین (Xinhua)
جنگنده های نیروی هوایی در مراسم روز استقلال سنگاپور (Xinhua)
پسر عراقی در حاشیه رژه نظامی نجف (AFP)
طبیعت اطراف رصد خانه «پرو» (AP)
ریسک مرگبار عکاس هنگام عکاسی از تمساح در کوبا (Shutterstock)
رقابت شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان در «تگزاس» آمریکا (AP)
شوخی باربرها در بازار «اکوادور» (AP)
محل نگهداری فلامینگو ها در اسپانیا (Reuters)
مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی جنگ جهانی دوم در کلیسای جامع «ناکازاکی» ژاپن (AP)
آب بازی کودک در حوضچه ای در ایتالیا (Reuters)
نظر شما