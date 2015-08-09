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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

برترین تصاویر جهان در ۱۸ مرداد ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۸ مرداد ۹۴

عکس های امروز را از خشک کردن محصولات در چین آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویر روز استقلال سنگاپور، رژه نظامی در نجف و مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی در ژاپن را خواهیم دید.

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خشک کردن سنتی محصولات غذایی در چین (Xinhua)

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جنگنده های نیروی هوایی در مراسم روز استقلال سنگاپور  (Xinhua)

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پسر عراقی در حاشیه رژه نظامی نجف (AFP)

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طبیعت اطراف رصد خانه «پرو» (AP)

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ریسک مرگبار عکاس هنگام عکاسی از تمساح در کوبا (Shutterstock)

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رقابت شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان در «تگزاس» آمریکا (AP)

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شوخی باربرها در بازار «اکوادور»  (AP)

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محل نگهداری فلامینگو ها در اسپانیا (Reuters)

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مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی جنگ جهانی دوم در کلیسای جامع «ناکازاکی» ژاپن (AP)

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آب بازی کودک در حوضچه ای در ایتالیا  (Reuters)

کد مطلب 2878680

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