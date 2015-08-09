  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲

صبح امروز و در ملاء عام؛

«گرگ های زرد» در مشهد به دار مجازات آویخته شدند

«گرگ های زرد» در مشهد به دار مجازات آویخته شدند

مشهد- ۱۹ آبان ماه سال گذشته شکایت یک دختر جوان به اداره جنایی پلیس آگاهی پرونده ای با عنوان «گرگ های زرد» پیش روی کارآگاهان گشود که این پرونده با اجرای حکم اعدام عاملان آن امروز در مشهدبسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سال گذشته یک دستگاه خودروی زرد رنگ پژو با سوار کردن دختری جوان در مسیر جاده فریمان-مشهد در حالی که ۲ جوان ۲۴ و ۲۵ ساله سوار بر این خودرو بودند موجب شد تا نیت شیطانی این دو جوان تنها مسافر این تاکسی را مورد آزار قرار دهد.

این دختر جوان سال گذشته با مراجعه به اداره آگاهی در خاطرات خود به عنوان روز سیاه عنوان کرد: به عنوان مسافر سوار يک دستگاه خودرو زرد رنگ شدم، اما ناگهان جوان ۲۴ ساله ای که در صندلي عقب نشسته بود سرم را زير صندلی کشاند و سپس با تهديد مرا در ۲۵ کيلومتری جاده مشهد- فريمان مورد آزار وحشيانه قرار دادند.

وی ادامه داد: آن ها سپس مرا در نيمه هاي شب به مشهد بازگرداندند و در ميدان جمهوری اسلامی رها کردند.

تاکسی زرد رنگ سر نخ پرونده

 در حالی که به دستور سرهنگ بيدمشکی رئيس پليس آگاهي خراسان رضوی بررسی های کارآگاهان روی خودروهای ۴۰۵ زردرنگ متمرکز شده بود ۴ روز بعد گزارش مشابهی به پليس آگاهي رسيد و مشخص شد که متهمان از يک دستگاه تاکسی زرد رنگ بين جاده ای استفاده کرده اند.

با شکایت قرباني دوم اين حادثه و با توجه به اهميت ماجرا، اين پرونده به شعبه ۸۱۱ دادسرای مشهد ارسال و توسط قاضی سيدجواد حسينی مورد رسيدگی قرار گرفت.

با صدور دستوراتی از سوی مقام قضايی، کارآگاهان با همکاری سازمان بازرسی تاکسيرانی و ديگر مراکز نظارتی، موفق شدند خودرو مذکور را در شهرستان فريمان شناسايی و ۲ متهم را در عملياتی ضربتی دستگير کنند.

تجاوز به عنف و آدم ربایی اتهام گرگ های زرد

۲ جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به ۴ فقره آدم ربايی و تجاوز به عنف اقرار کردند و در مدت ۲۵ روز بررسی های قضايی به نتيجه رسيد و پرونده «گرگ های زرد» با صدور کيفرخواست از سوی «قاضي موحدی راد» به شعبه پنجم دادگاه کيفری استان خراسان رضوی ارسال شد.

جلسات محاکمه ۲ متهم با حضور وکلای مدافع آنان در شعبه پنجم دادگاه کيفري به رياست قاضی «بخشی نژاد» آغاز شد.

متهمان اين پرونده که با توجه به اسناد و مدارک انکار ناپذير چاره ای جز بيان حقيقت نداشتند وقتی در برابر سوالات رئيس دادگاه و مستشارانش قرار گرفتند به صراحت جرايم ارتکابي خود را پذيرفتند و در چندين جلسه دادگاه و در حضور وکلای خود به اعمال شيطانی شان اعتراف کردند.

پرونده گرگ های زرد بسته شد

براساس رای صادر شده، هر يک از متهمان اين پرونده به اتهام ۴ فقره آدم ربايي به تحمل ۶۰ سال زندان و به اتهام تجاوز به عنف نيز به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا در مراسمی که مقارن ۹ صبح امروز و با حضور مسئولان دستگاه قضایی در منطقه سیدی در حاشیه میدان حافظ و محل ربایش دختران اجرا شد  متهم «ر-ب» فرزند علی محمد معروف به احسان و «ع-ن» فرزند محمد معروف به محمد به اتهام زنای به عنف و مشارکت در آدم ربایی و جرایم دیگر به موجب رأی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان در ملاء عام اعدام شدند.

کد مطلب 2878689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تا دزدان اختلاسگران و ارازل با نام مستعار م.پ.ر.د خوانده مي شوند و رييس پليس و رييس دادگاها با مشخصات كامل و آدرس دقيق مطرح مي شوند وضعيت بهتر از اين نمي شود و ترسي وجود ندارد.
    • علی ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      زنده باد عدالت. ای کاش اختلاس گران میلیاردی را هم مجازات می کردند چون انان باعث فقر و فحشای گسترده در جامعه می شوند ولی افسوس که تیغ بران عدالت برای برخی کارساز نیست نمی دانم علت از کجاست .
    • 313 ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دست قانون درد نکنه
    • هادی ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      0 1
      پاسخ
      کاش بعضیا ببینن عبرت بگیرن اینجا اروپا نیست .
    • مسلمان ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام واقعا دست مراجع قضایی درد نکنه در کشور اسلامی که بهایش خون شهیدان عزیز است چرا باید این جنایات انجام شود
    • حمید ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اینها که محکوم شده و اعدام شدند پس متهم نیستند و مجرم هستند و اعلام اسامی آنها ایراد ندارد.
    • حسین ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بسیار کار خوبی کردید که اعدامشان کردید بیچاره کسایی که مورد آزار قرار گرفتند. چون زخم روحی که برداشتن ،هیچوقت خوب شدنی نیست.ولی مطمعن هستم با اعدام این دونفر دلشان خنک شد
    • مرادی از اسلامشهر ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      باتشکر از عوامل نیروی انتظامی
    • اکبرزارعی ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برسد آن روزی که انسان آرزوکند کاش لال بود یاکور و این گونه زناکار نبود
    • مهدی ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      تشکر.از.نیروی.انتظامی.وقوه.قضاییه
    • رضا حسامی نیک ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
      1 0
      پاسخ
      با تشکر فراوان از دستگاه های امنیتی و قضایی در برخورد قاطع با اراذل و اوباش که جامعه اسلامی نیازمند برخورد جدی و قانونی با فساد می باشد.
    • ناهید ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
      1 1
      پاسخ
      بیچاره جوانی که اسیر حیله ی شیطان میشه.
    • احسان ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با نظر احمد موافقم
    • امید ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نیروی انتظامی تشکر تشکر. خدا قوت. خسته نباشید.
    • محدثه ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دست قانون درد نکنه کاش حداقل با نوشتن اسم های این مجرمان بقیه به خاطر آبرویشان هم که شده دست از این کارا بر می داشتن
    • رضا ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دیگه ریشه جنایت خشکید !!!
    • علی کرمان ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      نیروی انتظامی خدا قوت تشکر کاش اسامی چنین مجرمهایی را مینوشتند تا بقیه مجرمان عبرت بگیرند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه