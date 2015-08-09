«گرگ های زرد» در مشهد به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سال گذشته یک دستگاه خودروی زرد رنگ پژو با سوار کردن دختری جوان در مسیر جاده فریمان-مشهد در حالی که ۲ جوان ۲۴ و ۲۵ ساله سوار بر این خودرو بودند موجب شد تا نیت شیطانی این دو جوان تنها مسافر این تاکسی را مورد آزار قرار دهد.

این دختر جوان سال گذشته با مراجعه به اداره آگاهی در خاطرات خود به عنوان روز سیاه عنوان کرد: به عنوان مسافر سوار يک دستگاه خودرو زرد رنگ شدم، اما ناگهان جوان ۲۴ ساله ای که در صندلي عقب نشسته بود سرم را زير صندلی کشاند و سپس با تهديد مرا در ۲۵ کيلومتری جاده مشهد- فريمان مورد آزار وحشيانه قرار دادند.

وی ادامه داد: آن ها سپس مرا در نيمه هاي شب به مشهد بازگرداندند و در ميدان جمهوری اسلامی رها کردند.

تاکسی زرد رنگ سر نخ پرونده

در حالی که به دستور سرهنگ بيدمشکی رئيس پليس آگاهي خراسان رضوی بررسی های کارآگاهان روی خودروهای ۴۰۵ زردرنگ متمرکز شده بود ۴ روز بعد گزارش مشابهی به پليس آگاهي رسيد و مشخص شد که متهمان از يک دستگاه تاکسی زرد رنگ بين جاده ای استفاده کرده اند.

با شکایت قرباني دوم اين حادثه و با توجه به اهميت ماجرا، اين پرونده به شعبه ۸۱۱ دادسرای مشهد ارسال و توسط قاضی سيدجواد حسينی مورد رسيدگی قرار گرفت.

با صدور دستوراتی از سوی مقام قضايی، کارآگاهان با همکاری سازمان بازرسی تاکسيرانی و ديگر مراکز نظارتی، موفق شدند خودرو مذکور را در شهرستان فريمان شناسايی و ۲ متهم را در عملياتی ضربتی دستگير کنند.

تجاوز به عنف و آدم ربایی اتهام گرگ های زرد

۲ جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به ۴ فقره آدم ربايی و تجاوز به عنف اقرار کردند و در مدت ۲۵ روز بررسی های قضايی به نتيجه رسيد و پرونده «گرگ های زرد» با صدور کيفرخواست از سوی «قاضي موحدی راد» به شعبه پنجم دادگاه کيفری استان خراسان رضوی ارسال شد.

جلسات محاکمه ۲ متهم با حضور وکلای مدافع آنان در شعبه پنجم دادگاه کيفري به رياست قاضی «بخشی نژاد» آغاز شد.

متهمان اين پرونده که با توجه به اسناد و مدارک انکار ناپذير چاره ای جز بيان حقيقت نداشتند وقتی در برابر سوالات رئيس دادگاه و مستشارانش قرار گرفتند به صراحت جرايم ارتکابي خود را پذيرفتند و در چندين جلسه دادگاه و در حضور وکلای خود به اعمال شيطانی شان اعتراف کردند.

پرونده گرگ های زرد بسته شد

براساس رای صادر شده، هر يک از متهمان اين پرونده به اتهام ۴ فقره آدم ربايي به تحمل ۶۰ سال زندان و به اتهام تجاوز به عنف نيز به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا در مراسمی که مقارن ۹ صبح امروز و با حضور مسئولان دستگاه قضایی در منطقه سیدی در حاشیه میدان حافظ و محل ربایش دختران اجرا شد متهم «ر-ب» فرزند علی محمد معروف به احسان و «ع-ن» فرزند محمد معروف به محمد به اتهام زنای به عنف و مشارکت در آدم ربایی و جرایم دیگر به موجب رأی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان در ملاء عام اعدام شدند.