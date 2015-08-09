حسین شایقی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری حضور ۶۸ اختراع در جشنواره اختراعات منطقه شمال غرب کشور تصریح کرد: در این جشنواره فقط ۴۴ درصد از اختراعات مورد پذیرش قرار گرفت که از آن جمله پنج اختراع از استان اردبیل بود.

وی متذکر شد: این اختراعات از حمایت معنوی بنیاد نخبگان برخوردار خواهند شد و علاوه بر این بنیاد نخبگان با اخذ اعتبار از معاونت علمی و فن آوری حمایت از ۱۵ طرح دیگر را در دستور کار دارد که از این طرح ها نیز پنج مورد به تجاری سازی رسیده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان با اشاره به راه اندازی سه کارگروه تخصصی گیاهان دارویی، عسل و فرآورده های آن و آبدرمانی و محیط زیست در بنیاد نخبگان عنوان کرد: ما به دنبال شناسایی و مطالعه نیازهای علمی استان هستیم.

به گفته شایقی علاوه بر این فعالان علمی و نخبگان حوزه های ذکر شده شناسایی شده و چالش ها و نیازمندی های استان در این سه بخش با ارائه راهکار و پیشنهاد علمی طرح می شود.

وی با اشاره به شناسایی ۳۰۰ نخبه علمی توسط این بنیاد در طول سه سال فعالیت خود اضافه کرد: بنیاد نخبگان به عنوان رابط بخش علمی جامعه و دستگاه های اجرایی عمل می کند و نخبگان شناسایی شده را به دستگاه های اجرایی معرفی می کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان به ضرورت ترویج صنایع دانش بنیان تاکید کرد و افزود: انتظار ما حمایت مطبوعات و رسانه ها در انعکاس دستاوردهای این نهاد علمی است.

شایقی با تاکید به اینکه پرورش نخبگان علمی یکی از اهداف این نهاد اجرایی است، تصریح کرد: در این خصوص دو طرح دوست علمی و شهاب ویژه دانش آموزان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: طرح دوست علمی با هدف استعداد یابی در دروس پایه از جمله ریاضی، شیمی، فیزیک و زیست شناسی سال گذشته انجام شده و امسال نیز تداوم خواهد داشت.

به گفته رئیس بنیاد نخبگان استان در طرح شهاب استان با هدف برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان با هزینه بنیاد نخبگان انجام می شود.