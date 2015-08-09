اقتصاد ایران بیمار است/ ۵ میلیون جوان بیکار در انتظار اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور صبح يكشنبه در دومين جلسه رسمى ماهانه هيئت نمايندگان اتاق هاى سراسر كشور كه در هتل درويشی برگزار شد با اشاره به ۵ میلیون بیکار جویای کار بیان کرد: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر دولت هستند که هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرده‌اند که این تحمیل هزینه مشکلات جدی را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه شاید ریشه فساد در بزرگی دولت باشد گفت: هرچه دولت بزرگ‌تر بوده، هزینه‌ها بیشتر و شرایط کار برای بخش خصوصی سخت‌تر می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه ما رتبه خوبی در زمینه کسب و کار در منطقه نداریم، اظهار کرد:‌ فساد و قاچاق که در اقتصاد ریشه دوانده است، فضای رقابتی سالم را تهدید می‌کند.

حضور هيئت هاى اقتصادى نبايد تنها به دولت و سازمان هاى دولتى محدود شود كه در اين راستا تخصصى كردن فعاليت هاى اين هيئت ها ضرورى است.

وى افزود: در همين راستا لازم است دولت اتاق ايران را به عنوان مركز اصلى رفت و آمد هيئت هاى اقتصادى قرار دهد تا با يك برنامه تخصصى نسبت به انعقاد تفاهم نامه و قرارداد ها اقدام شود.

رييس اتاق بازرگانى، معدن و كشاورزى ايران ادامه داد: پيروزى هسته اى يك پارادايم جديد را بر مبناى گفتگو و منطق در حل مسائل بوجود آورد كه مى توان از آن در رفع مسائل اقتصادى، زيست محيطى و آب كشور نيز استفاده كرد.



وى بيان كرد: اقتصاد ايران در دهه هاى اخير بيمار بوده كه با وجود سو تعبيرها و تحريم ها مشكلات آن بيشتر نيز شده است.



جلال پور با اشاره به شرايط ركود كشور ابراز كرد: در اين شرايط ما با بيش از ۵ ميليون بيكار جوياى كار مواجه هستيم و اين در حالى است كه دو ميليون و ۷۰۰ نفر تنها در بدنه دولت اشتغال دارند كه اين امر باعث بزرگ شدن بيش از اندازه دولت شده است.



وى با بيان اينكه بزرگ شدن دولت فضا فعاليت بخش خصوصى را محدود مى كند، تصريح كرد: دولتى كه بزرگ شده باشد بسيارى از مشكلات و مسائل اقتصادى را در خود بوجود مى آورد از جمله هزينه هاى بالا است كه به ساختار كشور تحميل مى كند.



وى گفت: اقتصاد وابسته به نفت شرايط خوبى را ايجاد نمى كند و در كنار آن عدم توانايى بخش خصوصى در پرداخت ماليات فضاى كسب و كار را به شدت با مشكل مواجه كرده است.



رييس اتاق بازرگانى، معدن و كشاورزى ايران عنوان كرد: اين اقتصاد بيمار با وجود قاچاق و فساد كه در آن ريشه دوانيده است فضاى كسب و كار را سخت كرده و راه حل برون رفت از اين اوضاع كار كارشناسانه و علمى است.



وى با بيان اينكه رشد اقتصادى بالاى ۶ درصد براى نجات كشور ضرورى است، افزود: در اين خصوص سرمايه گذار خارجى مى تواند كمك كند اما بايد توجه داشت كه حضور سرمايه گذار خارجى در داخل كشور تيغ دو لبه است كه تكيه صرف بر آن ممكن است مشكلات بيشترى را براى ما بوجود آورد.



وى اضافه كرد: ايجاد فضاى بدون رانت و نبود نگاه هاى متفاوت نسبت به سرمايه گذران داخلى و خارجى مى تواند زمينه را براى حضور فعال تر بخش خصوصى فراهم كند.



جلال پور اظهار داشت: گاهى دولتمردان از ده ها ميليارد سرمايه گذارى خارجى صحبت مى كنند اما نكته مهم نحوه استفاده از آن در فضاى كسب و كار بوده و توجه به اين نكته كه چگونه مى خواهيم از آن استفاده كنيم.



وى خاطر نشان كرد: سرمايه گذار خارجى نبايد تنها به دولت و دستگاه ها دولتى ختم شود چرا كه باعث بزرگتر شدن دولت شده و هزينه هاى بيشترى را به كشور تحميل خواهد كرد.