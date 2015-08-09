همکاری رسانه ها در فرخ شهر تاثیر بسزایی در توسعه این بخش دارد

حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر در بخش فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری فعال ترین و تاثیر گذارترین رسانه است، اظهار داشت: تلاش خبرگزاری مهر در راستای توسعه منطقه فرخ شهر قابل تقدیر است.

وی با اشاره به روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران نقش مهمی در اطلاع رسانی و نقش بسزایی در توسعه مناطق مختلف دارند.

وی ادامه داد: بخش فرخ شهر یکی از مهمترین مناطق استان چهارمحال و بختیاری است که سومین منطقه پر جمعیت استان به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر با اشاره به اینکه این منطقه یکی از مهمترین مناطق پر ظرفیت استان به شمار می رود، عنوان کرد: وجود منطقه ویژه اقتصادی، پارک ملی تنگ صیاد، کارخانه فولاد فرخ شهر، شهرک صنعتی فرخ شهر و... در این منطقه از ظرفیت های مهم فرخ شهر به شمار می رود.

کاوه گفت: همکاری رسانه ها با مسئولان بخش فرخ شهر تاثیر به سزایی در توسعه این منطقه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر یادآور شد: خبرنگاران خبرگزاری مهر در این منطقه بسیار فعال هستند و در راستای توسعه و حل مشکلات منطقه نقش مهمی ایفا کرده اند.