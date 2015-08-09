۱۰ درصد صادرات فرش دستباف کشور مربوط به قم است

ابوالفضل رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: صادرات فرش در قم روند نزولی داشته است اما با لغو تحریمها وضعیت آن رو به بهبود است.
وی گفت: بازارهای جدیدی که با لغو تحریمها به روی فرش دستباف ایران باز میشود میتواند تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت صادرات فرش دستباف داشته باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف استان قم عنوان کرد: صادرات فرش دستباف قم ۱۰ درصد از صادرات کشور را تشکیل میدهد.
وی بیان کرد: صادرکنندگان قم بروز هستند و با جامعه هدف آشنایی کامل دارند و بازاریابی خوبی را در جهان انجام میدهند.
رجبیان با اشاره به اینکه فرش دستباف قم بیشتر هدف صادراتی دارد، افزود: بیش از ۸۰۰ صادرکننده فرش دستباف در استان قم به فعالیت میپردازند.
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