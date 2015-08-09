نقش داروساز در نظام سلامت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید خوئی دبیر علمی چهاردهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران با اعلام این خبر گفت: این کنگره به همت انجمن علمی داروسازان ایران و با همکاری انجمن داروسازان هرساله مقارن با روز داروساز و زادروز حکیم نام آور محمدبن ذکریای رازی به عنوان شاخص ترین رویداد علمی و بزرگترین گردهمایی حرفه ای داروسازان ایران برگزار می شود .

وی افزود: در شرایط کنونی داروسازی کشور در شرایط خاص و تا حدودی استثنایی به سر می برد به گونه ای که از یکسو تهدیدهای بی سابقه در موقعیت حرفه ای داروسازان بویژه در داروخانه و ظرفیت های خدمات رسانی آنان را در معرض خطر قرار داده و از سوی دیگر فرصت های نوظهور امکان در آمیختن هر چه بیشتر جامعه داروسازی را در جامعه پزشکی و تثبیت جایگاه (خدمات دارویی ) را در نظام سلامت فراهم آورده است.

دبیر علمی چهاردهمین همایش انجمن علمی داروسازان اظهار داشت : در این همایش بیش از ۲۵۰۰ پزشک داروساز حضور خواهند داشت و ۱۸ امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان در این همایش در نظر گرفته شده است.

علاقمندان برای شرکت و ثبت نام در این همایش می توانند به آدرس اینترنتی www.ispha.ir مراجعه نمایند.