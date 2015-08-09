  1. سلامت
  2. درمان
۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۳۳

در همایش انجمن علمی داروسازان؛

نقش داروساز در نظام سلامت بررسی می شود

نقش داروساز در نظام سلامت بررسی می شود

چهاردهمین همایش سراسری انجمن علمی داروسازان ایران با شعار «نقش داروساز در نظام سلامت و تجویز منطقی داروها» از ۴ تا ۶ شهریور ۹۴ و همزمان با روز داروساز در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید خوئی دبیر علمی چهاردهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران با اعلام این خبر گفت: این کنگره به همت انجمن علمی داروسازان ایران و با همکاری انجمن داروسازان هرساله مقارن با روز داروساز و زادروز حکیم نام آور محمدبن ذکریای رازی به عنوان شاخص ترین رویداد علمی و بزرگترین گردهمایی حرفه ای داروسازان ایران برگزار می شود .

وی افزود: در شرایط کنونی داروسازی کشور در شرایط خاص و تا حدودی استثنایی به سر می برد به گونه ای که از یکسو تهدیدهای بی سابقه در موقعیت حرفه ای داروسازان بویژه در داروخانه و ظرفیت های خدمات رسانی آنان را در معرض خطر قرار داده و از سوی دیگر فرصت های نوظهور امکان در آمیختن هر چه بیشتر جامعه داروسازی را در جامعه پزشکی و تثبیت جایگاه (خدمات دارویی ) را در نظام سلامت فراهم آورده است.

دبیر علمی چهاردهمین همایش انجمن علمی داروسازان اظهار داشت : در این همایش بیش از ۲۵۰۰ پزشک داروساز حضور خواهند داشت و ۱۸ امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان در این همایش در نظر گرفته شده است.

علاقمندان برای شرکت و ثبت نام در این همایش می توانند به آدرس اینترنتی www.ispha.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 2878748
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها