وجود افزودنی های جانبی در مکمل های قرصی شکل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر حسین جمشیدی در خصوص مهمترین معیارهای کیفیت مکمل ها، گفت: مهمترین مصداقی که برای برخورداری مکمل‌ها از کیفیت لازم وجود دارد مواد اولیه‌ای است که در تولید آنها بکار می‌رود.

وی با توضیح اینکه معمولاً مکمل‌ها آمیخته‌ای از چندین ماده معدنی و ویتامین مختلف هستند که در برخی موارد مواد گیاهی و تقویتی افزایش‌ دهنده متابولیسم هم به آنها افزوده می‌شود تا فعالیت سیستم‌های اعضای بدن را ارتقاء دهد، افزود: استانداردهای بین‌المللی تولید گردد.

جمشیدی از جمله این شروط را GMP برشمرد که مواد اولیه مورد استفاده در تولید فرآورده، کیفیت‌های معیار آنها را پاس کرده و میزان مواد موثر موجود در آن با فارماکوپه و منابع رسمی تعریف‌ شده در دنیا مطابق باشد.

وی به شرایط فرمولاسیون در ساخت مکمل ها اشاره کرد و گفت: این نکته آن قدر حیاتی است که حتی اگر از مواد اولیه باکیفیت بهره ببریم اما شرایط فرمولاسیون به نحوه مطلوب ایجاد نشده باشد نسبت به کیفیت فرآورده نهایی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، ادامه داد: گاهی اوقات هنگام تولید مکمل‌ها به آنها مواد افزودنی جانبی مثل پر کننده‌ و یا بازکننده البته به شرطی که فرآورده نهایی به‌ شکل قرص باشد هم اضافه می کنند که نوع آنها هم در کیفیت فرآورده نهایی تاثیر گذار است.

وی درباره کیفیت مکمل ها، به کنترل های آزمایشگاهی و GLP (شرایط مطلوب آزمایشگاهی) اشاره و آن را قسمت مهمی از GMP دانست و گفت: طی این پروسه، باید از قابلیت آزمون سنجی و تطبق با فرآورده نهایی برخوردار باشد.

جمشیدی در پایان خاطر نشان کرد: مکملی که فاقد این شروط بوده و وارد چرخه مصرف می شود، فرآورده ای بی‌کیفت است و توانایی بر آوردن اهداف مورد نظر تولید کننده را نخواهد داشت.