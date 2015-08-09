به گزارش خبرنگار مهر، نشست فصلی تشکل های گردشگری کشور پیش از ظهر روز هجدهم مرداد ماه در سالن اجتماعات هتل همای تهران با حضور نمایندگان تشکل های گردشگری معاون گردشگری و رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. در این برنامه جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران کشور به فعالیت‌های انجام شده توسط این جامعه پرداخت و گفت: مراکز اقامتی جدید الاحداث از پرداخت مالیات معاف شدند. این معافیت جدید در شورای نگهبان مصوب شده و منتظر ابلاغ آن هستیم.

وی که ریاست نشست تشکل‌های گردشگری را بر عهده داشت گفت: به اعتقاد ما هرچقدر تشکل های گردشگری موفق شوند به اهداف سازمان میراث فرهنگی کمک می‌کند. جهت گیری ما این است که با تمامی سازمان‌ها و نهادها جلسات مختلف داشته باشیم. به همین دلیل حداقل ۵ جلسه با نمایندگان مجلس داشته ایم.

حمزه‌زاده گفت: براساس آیین نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل و نظارت بر تاسیسات گردشگری سازمان موظف بود در مدت ۶ ماه پس از تصویب این آیین‌نامه پیش نویس نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تاسیسات گردشگری را آماده کند اما از سال ۸۴ تاکنون در این کار کوتاهی شده است.

وی بر این نکته تاکید داشت که باید در تدوین این آیین نامه، نظر همه تشکل‌ها گرفته شود و این طور نباشد که پس از تصویب این آیین نامه معضل جدیدی برای تشکل های گردشگری به وجود آید.

حمزه‌زاده ادامه داد: هر یک از دوستان و تشکل‌های گردشگری اکنون از وزارتخانه‌های متعددی مجوز گرفته‌اند همین پراکندگی مشکل به وجود آورده است معتقدیم در تمام دنیا سازمان‌های گردشگری اختیاراتی را بر مبنای قوانین به تشکل‌ها تبدیل می کنند اما در ایران از بدو تاسیس سازمان میراث فرهنگی هیچ اختیاری به تشکل‌های گردشگری تصویب نشده است و همیشه جو بی اعتمادی بین تشکل‌ها وجود داشته است. این دستورالعمل می‌بایست حتما اختیاراتی به تشکل‌ها بدهد که بیشتر از شرایط فعلی آن ها باشد.

رئیس جامعه هتلداران کشور افزود: یکی از مشکلات ما بحث مالیات‌ها است. سازمان امور مالیاتی بالای ۸۰ درصد موسسات گردشگری را علی الراس می کند.

حمزه‌زاده با انتقاد از فصلی بودن سفر در ایران گفت: در راستای خروج از این فصلی بودن با ارائه پکیج‌ها باید فعالیت کرد. هنوز سفر محدود به چند استان شده است در صورتی که می‌توان سفر را در بین استان ها توزیع کرد.

از توان اتباع خارجی استفاده شود

در ادامه این نشست محمدعلی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های تهران گفت: یکی از مشکلات ما نیروی انسانی است اینکه به اتباع خارجی مجوز کار در هتل ها داده شود تاثیر بسیار خوبی دارد بنابراین اقدامی شود که بتوان از اتباع خارجی بهره ببریم. از سوی دیگر می خواهیم تا زمانی که قوانین و آیین نامه ها نوشته نشده نامه نگاری انجام نشود چون این نامه ها تنش ایجاد می کند.

در ادامه این برنامه اسلامی مدیر موسسات آموزشی گردشگری درباره طرح سازمان نظام میراث فرهنگی صحبت کرد و گفت: این طرح ۵ سال است که در حال بررسی است و مراحل اجرایی آن را پیش بردیم که از طریق کمیسیون ماده ۵ به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شود. این طرح کارشناسی شده و می خواهیم که آن را پیگیری کنید.

در همین حال محمد حسن کرمانی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مخالفت با اسلامی گفت: این طرح دولتی شدن بخش خصوصی را به دنبال دارد. ما نباید چاله دولت را عمیق تر کنیم.

مسعود عبداللهی، عضو هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی نیز به مشکل نداشتن بیمه راهنمایان اشاره کرد و گفت: ما هنوز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنیم.

ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان کشور نیز گفت: ما به تشکل قوی نیاز داریم. وضعیتی باید به وجود آید که قدرت بخش خصوصی تقویت شود و بتواند دولت را در بخش تصمیم گیری در شرایط مختلف یاری بدهد اگر شرایط فراهم شود به نظر نمی آید دولت با بخش خصوصی قوی مخالفت کند.

انتقاد از نظارت های تلفیقی در مراکز گردشگری

رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان نیز از حضور خانه مسافرها و خانه‌های بوم گردی اظهار شکایت کرد و گفت: شهرهای بزرگ توریستی نیاز به حضور سرمایه گذار دارند اما سرمایه گذار با این فضای آلوده کار نمی کند خانه هایی هستند که موازی با هتل ها فعالیت می‌کنند. به خانه مسکونی اجازه اقامت می‌دهیم و آن را رقیب هتل می‌کنیم. سازمان میراث فرهنگی از سال ۷۶ تا به حال هر بار اسم جدیدی برای مراکز اقامتی می سازد مانند هتل سنتی و خانه مسافر. ما درخواست می کنیم هر روز کارشناسی نیاید که القاب جدیدی ایجاد کند.

نریمانی خطاب به معاونت گردشگری گفت: در دهه ۷۰ بازرسی های تلفیقی با حضور هشت نفر که همیشه در حال تغییر بودند انجام می شد و دوباره می شنویم که قرار است نظارت تلفیقی انجام شود آیا این گونه نظارت‌ها اختیارات و قدرت شما را در سازمان میراث فرهنگی کمرنگ نمی کند چرا باید دوباره به سال های قبل برگردیم.

وی افزود: بازرسی فقط طبق تبصره ۳ ماده ۱۱ میراث فرهنگی انجام شود. الان یک پسر بچه ای برای بازرسی به هتل می رود و پرونده ۵ میلیونی برای هتل عالی قاپو تشکیل می‌دهد. وقتی به سازمان بازرسی مراجعه می‌کنیم و مبنای این بررسی را می‌پرسیم می‌گویند آب معدنی در سوپر مارکت ۳۰۰ تومان است پس باید در هتل هم ۳۰۰ تومان فروخته شود اگر قرار باشد به چند دهه قبل برگردیم باید جواب سهم خواهی بازرس‌ها را نیز بدهیم.

محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی نیز گفت: ما در مشهد تجربه استفاده از قانون نظام صنفی در قالب اتحادیه را داریم و مشکلی بین ما و سازمان درباره بررسی و کنترل واحدها نیست اما می بینیم که همکاران در شهرهای کوچک مشکل دارند.

محمد اباذری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران نیز تصریح کرد: بخشی از مشکلات ما در کشور به هزینه هایی برمی گردد که از نهادهای دولتی و شبه دولتی به گردن ما می اندازند.

شیروانی بازرس جامعه هتلداران کشور نیز گفت: جایی مانند همدان با خانه مسافر و مهمان پذیر درگیر است. خانه مسافران در تمام فصول سال مشکل ساز هستند اگر مانع شان نشویم تا پذیرش هتل ها می آیند و تبلیغ می کنند. پرده هتل را که کنار بزنید می‌بینید در فضای سبز افراد چادرهای مسافرتی نصب شده است و پشت ماشین‌های مدل بالا بنر تبلیغات این خانه مسافرها را می‌توان دید. در همدان با هزار و صد تخت تنها ۳۳ درصد میزان اشغال مراکز اقامتی وجود دارد.

شیروانی خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: شما هم که بخشنامه کرده اید از هتل ها کمتر استفاده شود!