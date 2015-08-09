نگاه قوی صنفی به خبرنگاران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیاری عصر یک شنبه در برنامه تجلیل از خبرنگاران، گفت: لازمه یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته وجود اصحاب قلم است.

وی افزود: شکل ایده آل خبرنگاران هنوز در جامعه امکان پذیر نشده که این موضوع به تنگناها و گرفتاری های موجود برای قشر خبرنگار در جامعه برمی گردد.

مدیرکل کمیته امداد تاکید کرد: اگر قرار است مطبوعات رکن چهارم دموکراسی باشند باید الزاماتی برای آن تعیین کرد.

الهیاری ادامه داد: خبرنگاران بر افکار عمومی مسلط هستند و قلم آن ها مهندسی افکار جامعه را بر عهده دارد و اگر دغدغه مالی و ثبات شغل خود را داشته باشند دیگر قادر نخواهند بود جایگاه و رکن خود را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم به بلوغ خبرنگاری برسیم و رکن چهارم دموکراسی را تقویت کنیم باید نگاه صنفی قوی نسبت به گروه خبرنگاران که از گروه های موثر جامعه هستند، داشته باشیم.

مدیرکل کمیته امداد اظهار داشت: اگر مطبوعات و رسانه های ما نتوانند فعالیت های خوب انجام شده در کشور را بازخورد دهند مطبوعات بیگانه برای خراب کردن ذهن مردم وارد عمل می شوند و اگر امروز بعضی از مسئولان مورد لطف قرار نمی گیرند به این علت است که فعالیت های آن ها به خوبی تبیین نمی شود.

الهیاری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در طول ماه مبارک رمضان ۱۳ هزار نفر خیر برای شرکت در طرح محسنین در استان فارس اعلام آمادگی کردند.