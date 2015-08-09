افزایش نظارت برعملکردآزمایشگاههای معتمد محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر،شینا انصاری گفت: تعرفه خدمات آزمایشگاهی محیط زیست ار سال ۸۳ تاکنون تغییری نکرده است، این در حالیست که با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم ضرورت واقعی سازی هزینه ها یک نیاز جدی در فرایند اندازه گیری و سنجش در ۶۶ آزمایشگاه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده است، به بیان دیگر تاکنون هزینه صرف شده جهت انجام آزمایشات توسط سازمان حفاظت محیط زیست از هزینه دریافت شده به مراتب بالاتر بود.



وی افزود:کلیات تعرفه های جدید خدمات آزمایشگاهی محیط زیست در جلسه ۲۹ دی ماه ۹۳ شورایعالی محیط زیست به تصویب رسید و پس از همسان سازی با تعرفه های مشابه در سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای ذیربط، بزودی جهت اجرا ابلاغ می شود.



مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به غیر اقتصادی بودن تعرفه های قبلی تصریح کرد: تعرفه های مورد استفاده توسط آزمایشگاههای معتمد تاکنون از چهارچوب مشخصی تبعیت نمی‌کرد، لیکن در حال حاضر با توجه به ابلاغ تعرفه های جدید کلیه آزمایشگاههای معتمد سازمان محیط زیست موظف هستند طبق جداول تعرفه های مصوب شورای عالی اقدام کنند.



به گفته وی یکسان‌سازی هزینه های دریافتی خدمات آزمایشگاهی محیط زیست خود می تواند به عنوان یک ساز وکار نظارتی و کنترلی موثر بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد و ارتقا کیفیت عملکرد آزمایشگاهها به منظور جلوگیری از اخذ هزینه های نامتعارف جهت جلب تعداد بیشتر خوداظهاری صنایع محسوب می‌شود.



وی با اشاره به تعرفه‌های جدید آزمایشگاهی تاکید کرد: با توجه به اینکه تعرفه های آزمون به عوامل متعددی همچون نوع نمونه، ماهیت روش آزمون و هزینه های بالاسری آزمایشگاهها بر اساس دامنه فعالیت بستگی دارد، سعی شده با استفاده از مدل تعیین ساعت کار موثر کارشناسی که خود تابعی از روش، ماهیت و حجم کار و قیمت پایه (که خود تابعی از نرخ تورم است) است و همچنین اخذ نظرات بخش های تخصصی و کارشناسی، سازمان‌های مرتبط، آزمایشگاه‌های معتمد بازنگری صورت گیرد.



انصاری خاطرنشان کرد: بطور کلی میزان افزایش تعرفه ها نسبت به سال ۸۴ در بخش پارامترهای بیولوژی ۷/۷ برابر، بخش فلزات سنگین ۳/۹ برابر، بخش آماده سازی نمونه ۶/۶ برابر، بخش هیدروکربن های نفتی و سموم ۵/۲ برابر و در بخش هوا منابع ثابت و سیار در موضوع گاز دودکش ۲ برابر، ذرات محیطی ۵ برابر ،گاز محیطی ۲ برابر، اگزوز خودرو ۷/۲، برابر تیرگی اگزوز ۱۴ برابر و سنجش صوت روز و شب حدود ۲ برابر رشد داشته است.



بنا بر این گزارش، تعرفه خدمات آزمایشگاهی سازمان محیط زیست به استناد قانون اجازه دریافت وجه در مقابل خدمات آزمایشگااهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، وفق مصوبات شماره ۱۵۷، ۱۵۸ و مصوبه شماره ۲۵۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ شورای عالی محیط زیست اعمال می شد، این تعرفه ها که از سال ۱۳۸۳ تاکنون تغییری نداشته است در دومین جلسه شورای عالی محیط زیست در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۳ بروز رسانی شده است . این مصوبه در روزنامه رسمی در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ درج شده است که بیست روز پس از این تاریخ لازم الاجرا است.

