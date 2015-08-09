نتایج اولیه رشته های دارای شرایط خاص ۲۱ مرداد منتشر می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص کنکور سراسری ۹۴ روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

توکلی خاطرنشان کرد: کلیه معرفی شدگان ضرورت دارد با توجه به اطلاعیه ای که همراه با اسامی آنها منتشر می شود ضمن مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مراکز مذکور کسب اطلاع از برنامه زمانی و مدارک مورد نظر در زمان مقرر به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

وی افزود: اسامی معرفی شدگان مربوط به دانشگاه شاهد، پردیس های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، دانشکده غیرانتفاعی رفاه، موسسه بیمه اکو است.