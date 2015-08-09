آغاز تمرینات تیم ‌تکواندوی یاسین‌ پیشرو برای حضور در لیگ برتر

حسین زینال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حضور بخش خصوصی یاسین پیشرو در امر ورزش، قم صاحب نماینده در تکواندوی کشور شد و قرار است تیم یاسین پیشروی قم از ۲۲ مرداد و در شهر کرج تمرینات خود را آغاز کند.

وی افزود: هدایت این تیم در فصل جدید را یوسف کرمی و فریبرز عسگری برعهده خواهند داشت و امیدواریم نماینده شایسته‌ای برای مجموعه یاسین پیشرو باشیم و به رشد تکواندوی قم نیز کمک کنیم.

سرپرست تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم گفت: تمرینات تیم ما از روز پنجشنبه و در کرج آغاز خواهد شد و هدف ما این است که در اولین فصل این تیم در لیگ تکواندو ضمن کسب مقام شایسته در لیگ، به معرفی جوانان به تیم ملی، در پیشرفت تکواندو نیز نقشی ایفا کنیم.

زینال حسینی بیان داشت: با شروع مسابقات در قم نیز تمرینات خودمان را دنبال خواهیم کرد و به دنبال ایجاد انگیزه و رشد و توسعه این ورزش در این شهر هستیم.

وی عنوان کرد: در جریان تمرینات در کرج تست گیری نیز از جوانان علاقمند و با استعداد نیز صورت خواهد گرفت و کسانی که توانایی داشته باشند در ترکیب تیم استفاده خواهند شد تا نقش این تیم در شکوفایی استعدادهای جوان نیز دنبال شود.

سرپرست تیم تکواندوی یاسین پیشروی قم تصریح کرد: تکواندوکاران ملی پوش این تیم در اردوی تیم ملی مراحل آماده سازی خود را پشت سر خواهند گذاشت ضمن این که امسال از چند تکواندوکار قهرمان نیز در ترکیب تیم مان سود برده‌ایم البته کادر فنی تیم شرایط تکواندوکاران ملی پوش ما را در جریان اردوی تیم ملی و در طول مسابقات زیر نظر خواهند گرفت.