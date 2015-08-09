باید از ظرفیت جوانان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مسعود مرسل پور فرماندار شهرستان قرچک در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی دولت تدبیر و امید با اشاره به این نکته که دولت از فعالیت احزاب در چارچوب قانونی حمایت می کند اظهار داشت: باید حضور و فعالیت احزاب و گروه های مختلف در میان مردم و شهرستان سازماندهی شود.

فرماندار قرچک با اشاره به رسالت کنونی احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی در کشور افزود: امروز باید احزاب و گروه های سیاسی از ظرفیت و پتانسیل خود برای حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری استفاده کنند.

وی ادامه داد: امروز گروه های سیاسی و اجتماعی دارای ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ای هستند که باید از این پتانسیل در جریان دعوت مردم به حضور در انتخابات فراهم شود.

این مسئول اضافه کرد: حضور حداکثری مردم برکات فراوانی را برای کشور و نظام اسلامی به همراه خواهد داشت و اگر حضور حداکثر مردم اتفاق بیافتد قطعا هر آنچه مدنظر است به بهترین نحو صورت خواهد گرفت.

مرسل پور گفت: باید از ظرفیت جوانان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی در فعالیت های گروهی استفاده شود چرا که قشر جوان ظرفیت بی بدیل کشور ما محسوب می شود.

وی روشنگری درباره مذاکرات هسته ای را نیز مهم دانست و گفت: گروه های سیاسی می توانند هماهنگی فرمانداری از اعضای مذاکره کننده برای حضور در شهرستان دعوت بعمل آورند.