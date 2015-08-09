چهار مدرسه سبز سما در گیلان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت علی صابری حقایق ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان سما بر مهارت محوری و ارتقای کیفی آموزش تاکید دارد، اظهار کرد: در سال تحصیلی پیش رو، چهار مدرسه سبز در رشت، لاهیجان، لنگرود و بندر انزلی افتتاح می شود.

وی با اشاره به آموزش حفاظت از محیط زیست و اهمیت آن افزود: در مدارس فوق تمامی مسائل مربوط به محیط زیست از جمله تولید کمتر زباله، تفکیک زباله و مصرف بهینه انرژی به دانش آموزان آموزش داده می شود.

صابری حقایق بر فرهنگ سازی در حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و گفت: تعلیم و تربیت دانش آموزان و آموزش به دانشجویان در همه زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی سبب می شود که شخصیت آینده سازان کشور به درستی ساخته شود.

رییس شورای سیاست گذاری سازمان سما گیلان همچنین حمایت از نهادهای خیریه از سوی مدارش سما را از برنامه های سال آینده این سازمان برشمرد و بیان کرد: توجه به مددجویان و نیازمندان و حمایت از فعالیت های خیریه، وجهه انسانی نسل آینده را تقویت می کند.

وی همچنین توسعه مدارس ورزش در گیلان را یکی دیگر از برنامه های این سازمان در گیلان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر چهار مدرسه در گیلان به عنوان مدارس ورزش سما مشغول به فعالیت هستند که در تلاش هستیم این تعداد را در آینده نزدیک به ۱۰ مدرسه افزایش دهیم.

صابری حقایق به افزایش تعداد مدارس سما بر اساس ضرورت و امکان سنجی در شهرهای گیلان اشاره و بیان کرد: ایجاد هفت مدرسه جدید در شهرهای استان در سال جاری در دستور کار این سازمان قرار دارد.

به گفته رییس شورای سیاست گذاری سازمان سما گیلان، هم اکنون سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مدارس سما و پنج هزار دانشجو در آموزشکده های سما گیلان مشغول به تحصیل هستند.