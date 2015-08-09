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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۲۲

ایجاد شعب جدید دانشگاه پیام نور درسوئد، عراق و عربستان

ایجاد شعب جدید دانشگاه پیام نور درسوئد، عراق و عربستان

مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور از افتتاح سه نمایندگی دانشگاه پیام نور در کشورهای سوئد، عراق و عربستان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ملکی - مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور ضمن اشاره به اهمیت حضور دانشگاه در سطح بین المللی گفت: با توجه به سیاست راهبردی دانشگاه پیام نور مبنی بر حضور در عرصه رقابت جهانی آموزشی و در راستای اجرای سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تحت پوشش قراردادن فارسی زبانان در سراسر جهان، ۳ نمایندگی جدید دانشگاه پیام نور در کشور های سوئد(استکهلم)، عراق(اربیل) و عربستان(مکه) از ابتدای سال جاری تحصیلی ۹۵-۹۴ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: دانشگاه پیام نور تمام تلاش خود را در جهت توسعه رشته های بین المللی و جذب دانشجوی خارجی به کار خواهد بست.

مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور دارای بیش از ۲۰۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل در بیش از ۷۰ کشور جهان است.

 

کد مطلب 2878862
زهرا سیفی

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