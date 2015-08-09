افزایش ۳۵۰ هزار میلیاردتومانی نقدینگی با گره زدن اقتصاد به مذاکره

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور، با اشاره به توافق هستهای ایران و غرب اظهار داشت: توافق هسته ای حساسترین موضوع تاریخ معاصر ایران است که به برکت خون شهدا و هدایت افتخارآمیز رهبری و پایداری ملت فداکار، شیاطین کاخ سفید صراحتاً اذعان داشتند که دانش ایران قابل بمباران نیست و با تحریم نیز از بین نمیرود.
وی با بیان اینکه قانون اساسی بر الزام ورود مجلس به متن توافق حکم میکند، ادامه داد: عده ای در صدد لغو کردن آن هستند. باید گفت شما چه کارهاید که برای مجلس تعیین تکلیف میکنید!؟ با ورود به متن و اظهارنظر مستدل و مسئولیتآور مبتنی بر متن، جمهوری اسلامی ایران خواهد دانست چه چیزی قرار است امضا شود.
چرا عدهای در دولت از ورود مجلس به متن توافق واهمه دارند؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: نمیدانم چرا عده ای خصوصاً در دولت و بالاخص فردی از تیم مذاکرهکننده، از ورود مجلس به متن واهمه دارند و میترسند؟ مگر در این متن چه چیزی هست که نباید باز شود؟ ! اگر مردم و نمایندگان با جوانب مثبت و منفی آن آشنا شوند و با چشم باز به آن رأی دهند چه کسانی ضرر میکنند؟
سلیمانی تأکید کرد: باید بررسی کارشناسانه برجام را از متن گرفت و حواشی ها و سخنرانی ها و سرودها را دورریخت. نمیتوان با سیاهبازی موارد سیاه توافق را سفید کرد. با سخنرانی و مصاحبههای متناقض چندپهلو کار کارشناسی انجام نمیشود. مگر با ادعای پوچ عدم کارآیی فردو و اراک و نطنز و آدرس غلط دادن میتوان نگران نبود؟ با سادهسازی و سیاهبازی و ادعای نذر روغن ریخته، نمی توان پیشرفت ها و افتخارات را کممایه کرد و کشور را در آینده گرفتار کرد.
وی اظهار داشت: محروم کردن مجلس از این حق قانونی توسط دولت یا حتی هیات رئیسه مجلس و رؤسای فراکسیونها مردود است. حتی در صورتی که عدهای موفق شوند مجلس را محروم کنند، رسوایی در تاریخ را چه میکنند؟ نقاط سیاه موجود در توافق اگر برطرف نشود، دل هر ایرانی را در حال و آینده به درد میآورد.
افزایش ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی بخاطر گره زدن همه چیز به مذاکره است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به اینکه الان فصل کارشناسی است تصریح کرد: دستگاههای اجرائی باید کارشناسانه به مجلس تعهد دهند که متن کارآمد و بدون نقص است؛ مثلاً بانک مرکزی باید لغو ناگهانی تحریم خود و آزادی پولهای بلوکه شده و وزارت اقتصاد باید بر داشته شدن بلافاصله تحریمهای مالی و اقتصادی و وزارت نفت باید زمان و میزان رفع تحریم نفتی را کتباً تأیید کنند.
سلیمانی ادامه داد: باید وزارت دفاع نظر کارشناسی بدهد که توافق و قطعنامه چه بر سر ایران میآورد؟ ضریب امنیتی ایران چقدر تضعیف و سایه تهدید چقدر بر سر ایران گسترده و چه روزنه امنیتی برای ورود دشمن ایجاد میشود؟ میزان برداشت اطلاعات دشمن و عمق عملیات اطلاعاتی او در زمان و در مکان به بهانه محدودیتهای تجاری تا کجاست؟
به گفته وی، آنهائی که بچههایشان مقیم در غرب هستند، ادعای پذیرش مسئولیت قانونی و شرعیشان به درد عمه قزی میخورد؛ بنابراین نباید زمینه فراهم شود تا هر وزارت توپ را به زمین تیم مذاکرهکننده بیندازد، زیرا متن حاضر می گوید تعهدات ایران بسیار سنگین، طولانی مدت، عمیق و فراهستهای است و بدیهی است که پیروی از رهبری و اطاعت امر او عامل وحدت و برقراری عزت و رسیدن به مقصد است و منافاتی با کار کارشناسی مجلس ندارد. چون مجلس مثل ملت، گوش به فرمان و سرباز رهبری است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از نطق خود گفت: در حوزه اقتصاد و صنعت و نفت متأسفانه دولت در دو سال گذشته همه امور را به نتیجه مذاکرات گره زد و مسئولین مربوطه و وزرا پای خود را روی پا انداختند و چشم به بیرون بستند. نهایتاً نتیجه چه شد؟ نقدینگی کشور طی دو سال گذشته با افزایش بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت، یعنی تقریباً دو برابر شد و هیچگاه این نقدینگی به سمت تولید داخل هدایت نشد و عزمی هم برای آن نبود.
سلیمانی افزود: به یمن افزایش ۱۰ برابری نرخ سوخت و نرخ ریالی ارز از دلار ۱۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰ تومان هزینه جاری دولت در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۸۹ تقریباً دو برابر شد؛ یعنی هزینه دولت در ۳ سال برابر ۸ سال دولت قبل شد. این فاجعه است، یعنی دولت پُر می خورد و کار نمیکند.
وی گفت: سالخوردگان در دولت مجبور به ارائه آمارهای متناقض و مخدوش شده اند و مردم هم این آمارها را حس و لمس نمی کنند و گرانی ها هم ادامه دارد و رکود نیز در حوزه اقتصاد و صنعت و نفت همچنان حاکم است. بانک ها هم که مسیر ایجاد اشتغال و تولید را با عدم پرداخت وام به تولید سد کرده اند. لذا شاهدیم مشکل بیکاری و اشتغال همچنان حل نشده پا برجاست و دولت همه را به وعده پسا توافق دعوت کرده و میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی بی مفهوم و لوث شد و دولت با واردات بی رویه آنرا لگدمال کرد. دولت افتخار می کند ذخایر نفت و گاز ایران در دنیا اول است. ولی درب نفت و گاز را بر روی جوانان و دانشمندان باز نمی کند و ژنرال همیشه وزیر، فقط بلد است خامفروشی کند. کلید حل اشتغال جوانان در نفت و گاز است، ولی افسوس که وزیر اعتقادی به فکر و همت و دانش ایرانی ندارد.
سلیمانی با اشاره به اینکه منابع انسانی ایران در دنیا بی نظیر است و ظرفیت نهفته در آن فوقالعاده است، افزود: ولی افسوس که هم و غم دولت باز کردن پای چشم آبی ها و بادامی ها به کشور و ایجاد اشتغال در کشور آنهاست، غمانگیز است.
کسانی که معتقدند مجلس نباید وارد متن توافق شود، کاندیدای کمیسیون ویژه برجام نشوند
وی ادامه داد: تحولات عجیب منطقه، احتمال طراحی نقشه های شوم و مشکوک و مبهم و مجهول توسط دشمنان را میدهد، همه مسلمانان زیر سایه تهاجمند، نکند عده ای در چرت باشند و خواب دشمن تعبیر شود.
سلیمانی گفت: این جملات ناب از کدام دولتمرد راستگوی یازدهم است؟ «بگذاریم میدان قلم وبیان، میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود»، «خداوندا به توپناه میبرم از بستن دهان رقیبان و منتقدان»؛ امروز گوینده این جملات چه توجیهی دارد؟ و چه زود فراموش کرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: پیشنهاد می کنم کسانی که معتقدند مجلس نباید وارد متن توافق شود، مردانگی کنند و کاندیدای کمیسیون ویژه هسته ای نشوند و اگر شدند نمایندگان عزیز مردانگی کنند و به آنها رأی ندهند. اینجا امر ملی است و سهمیهبندی فراکسیونی نباید باشد.
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