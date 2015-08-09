به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی تهران، رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران بیان کرد : گردشگری شبانه در شش ماهه اول سال با توجه به افزایش دما و ساعت روشنایی در طول شبانه روز، گزینه مناسبی برای پرداختن به اوقات فراغت و تفریح شهروندان تهرانی است.

وی ادامه داد: اجرای موفق تهرانگردی شبانه در سالهای اخیر موجب شده است تا یک تغییر نگرش در مجموعه شهرداری تهران نسبت به طراحی و اجرای گردش های شبانه برای تامین اوقات فراغت شهروندان ایجاد شود.

مدیر کل میراث فرهنگی تهران گفت: مجموعه مدیریت شهری در شهرستانهای استان تهران نیز بایستی با الگو پذیری از شهرداری تهران اقدام به گسترش گردشگران شهری کنند.

خسروآبادی رسیدن به توسعه پایدار شهری را اهداف اجرای گشت های شبانه عنوان کرد و افزود: در طول روز که به علت اشتغال والدین، اعضای خانواده فرصت هرگونه تفریح با هم بودن را نخواهند داشت و عملا درشب های پایتخت به علت تعطیلی مراکز تفریح و فرهنگی گزینه ای جز رستورانگردی پیش روی آنها نخواهد بود.

خسروآبادی پرداختن به گردشگری شهری را برنامه ریزی برای تفریح شهروندان حد فاصل گذاران اوقات فراغت آخر هفته در خارج از شهر عنوان کرد.

وی افزود : گسترش گردشگری شبانه در استان تهران موجب می شود تا ارائه خدمات به شهروندان در گردش های شبانه از سوی نهاد های دولتی و مجموعه مدیریت شهری به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

خسروآبادی گفتک ری گردی شبانه از تاریخ ۲۱ مرداد الی ۶ شهریور ماه در شش نوبت برگزار می شود و شهروندان از برج طغرل، چشمه علی ، آتشکده ری و مقبره شیخ صدوق بازدیدمی کنند.

علاقه مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۳۳۷۴۷۰۹۰ و ۳۳۷۶۳۱۶۶اداره میراث فرهنگی شهرستان ری تماس بگیرند.